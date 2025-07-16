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TimescaleDB

TimescaleDB

УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 СУБД Tantor Certified 16.8 успешно прошла сертификацию ФСТЭК России 1
03.06.2024 «Альтек» подтвердила совместимость «Трансфлоу» с российской СУБД Postgres Pro 1
02.02.2023 Создатели главной российской СУБД выпустили версию для легкой миграции с Oracle 1
06.12.2022 Базы данных в облаке: почему бизнес все чаще выбирает DBaaS 1
14.11.2022 Самая популярная российская СУБД для малого бизнеса заработала на «Эльбрусах» и отвергла Windows 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

TimescaleDB и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 434 3
8578 2
Oracle Corporation 6774 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2170 1
Selectel - Селектел 409 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
Microsoft Corporation 24944 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Альтек 5 1
Royal Dutch Shell - Шелл 217 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4534 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1820 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 327 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11875 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21322 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21346 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5932 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22104 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 213 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6021 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9766 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11529 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4279 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12525 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 431 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7204 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2106 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26289 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16565 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7828 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2941 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7004 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69344 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1132 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 167 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1857 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8211 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1022 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2375 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5873 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16403 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29654 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 738 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 424 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1231 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2816 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 229 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5113 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2679 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1340 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 106 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1117 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14032 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1376 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 774 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1687 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1030 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 960 2
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1102 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 578 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 173 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 604 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 116 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 279 1
Linux OS 10358 1
JavaScript - JS - язык программирования 1274 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 200 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 1
Postgres95 8 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Ingres - СУБД 17 1
IBM Informix СУБД 135 1
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 8 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2352 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 83 1
Apache Cassandra 50 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 62 1
Zstd - Zstandard - алгоритм сжатия данных без потерь 9 1
Альтек - Трансфлоу - Transflow 4 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 37 1
Андронов Андрей 10 1
Панченко Иван 152 1
Бартунов Олег 48 1
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
Smith Brad - Смит Брэд 95 1
Коротков Александр 11 1
Сушкевич Антон 67 1
Сигаев Федор 18 1
Yu Andrew - Ю Эндрю 6 1
Chen Jolly - Чен Джолли 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150904 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52760 1
Украина 7696 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18037 1
США - Калифорния 4688 1
США - Калифорния - Беркли 282 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11374 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53211 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5306 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30625 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10299 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2589 1
Аренда 2514 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6558 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 82 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9382 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19516 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 851 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1449 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 288 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371976, в очереди разбора - 749859.
Создано именных указателей - 178414.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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