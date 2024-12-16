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Postgres95



16.12.2024 Международные эксперты отметили вклад российских программистов в развитие PostgreSQL 1
14.11.2022 Самая популярная российская СУБД для малого бизнеса заработала на «Эльбрусах» и отвергла Windows 1
03.03.2022 Oracle ушла из России. Власти США ее об этом не просили 1
02.12.2020 «Ростелеком» покупает отечественную СУБД Postgres Pro на 257 миллионов 1
02.10.2019 Российские разработчики СУБД PostgreSQL получили «грозное письмо-проклятие» 1
13.05.2019 Россияне в два раза ускорили СУБД PostgreSQL 1
25.01.2019 Microsoft купила разработчика на PostgreSQL, чтобы «победить Amazon в облаках» 1
24.03.2017 Вышла новая версия российской СУБД Postgres Pro «с самыми долгожданными функциями» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Postgres95 и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 6
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 6
Microsoft Corporation 24625 5
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Ростелеком 9702 2
Apple Inc 12101 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
EnterpriseDB - EDB 18 2
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Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
GitHub 814 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Google LLC 11775 1
Citus Data 1 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 1
SAP SE 5279 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
X Corp - Twitter 2845 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Yandex - Яндекс 7340 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Газпром нефть 618 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
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Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Fortune Global 100 140 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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