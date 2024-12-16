Евдокимов Илья
|16.12.2024
|Международные эксперты отметили вклад российских программистов в развитие PostgreSQL 1
Евдокимов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|Oracle Corporation 6688 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
|Postgres95 8 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
|Соловьев Сергей 70 1
|Родионов Денис 2 1
|Яценко Вадим 56 1
|Сергиенко Артем 1 1
|Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
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