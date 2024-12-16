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Родионов Денис



16.12.2024 Международные эксперты отметили вклад российских программистов в развитие PostgreSQL 1
29.01.2019 GreenMDC и ДКС создали модульный ЦОД на отечественной компонентной базе 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Родионов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 1
Microsoft Corporation 24625 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
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HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
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ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных 63 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Израиль 2730 1
Европа 21768 1
Индия - Bharat 5446 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
N+1 - Издание 158 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
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