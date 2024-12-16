Родионов Денис
|16.12.2024
|Международные эксперты отметили вклад российских программистов в развитие PostgreSQL 1
|29.01.2019
|GreenMDC и ДКС создали модульный ЦОД на отечественной компонентной базе 1
Родионов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергиенко Артем 1 1
|Евдокимов Илья 1 1
|Яценко Вадим 56 1
|Клименко Федор 23 1
|N+1 - Издание 158 1
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