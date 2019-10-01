Российские разработчики СУБД PostgreSQL получили «грозное письмо-проклятие»

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Проклятие в письме

Компания Postgres Professional, российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro, получила в свой адрес письмо от организации, называющей себя «собором русских православных христиан Святой Христовой Руси». Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор компании Олег Бартунов.

По словам Олега Бартунова, письмо в офис компании доставил неизвестный ему человек, внешне напоминающий священника.

«Сегодня в офис пришел поп и передал нам грозное письмо-проклятие. – написал в Facebook Бартунов. – Судя по тому, что в длинном списке есть мы и нет Оракла/MySQL, спонсор этого движения нам понятен».

Послание уместилось на одном листе формата A4 с двух сторон. Оно содержит написанный от руки текст «Соборного постановления», в котором ряд организаций, частных лиц, государств, религий, символов и технологий, в том числе и СУБД Postgres Professional, подвергаются проклятию.

Первая страница письма, полученного командой Postgres Professional

Письмо подписали некие Ярослав Косованов, Сергей Разеньков и Варфоломей. Некоторые наименования, на которые «накладывается проклятие», например, 5G (технология сотовой связи пятого поколения), очевидно были включены в список уже после написания основного текста послания – это заметно по отличающемуся цвету чернил, использованных для внесения поправок.

Также можно отметить, что авторы допустили неточность в написании названия компании Postgres Professional. Ошиблись они и в вопросе выбора адресата, в качестве которого указан «глава компании Майкл Стоунбрейкер».

Письмо подписано Ярославом Касаваном, Сергеем Разеньковым и Варфоломеем

Майкл Стоунбрейкер (Michael Stonebraker) – американский ученый в области информатики, исследователь проблематики построения систем управления базами данных, известен как архитектор и разработчик СУБД, однако непосредственного отношения к деятельности компании Postgres Professional он не имеет. В прошлом Стоунбрейкер руководил разработкой СУБД Postgres, код которой послужил основой для известной свободно распространяемой СУБД PostgreSQL. Продукты российской Postgres Professional, в свою очередь, базируются именно на PostgreSQL.

Реакция российских разработчиков

Как пояснил глава Postgres Professional в разговоре с CNews, подобное послание компания получает впервые. Про «собор русских православных христиан Святой Христовой Руси» Бартунов, по собственному признанию, никогда до этого случая не слышал и надеется, что письмо – это чья-то шутка.

Опубликовать его фотографии в социальной сети глава компании решил для того, чтобы выяснить, пришло ли послание аналогичного содержания кому-либо еще, или это единичный случай и чей-то розыгрыш. По словам Бартунова, пока ему никто не сообщал о получении корреспонденции такого характера.

Между тем, в письме упомянуты и другие технологические компании. Среди них: Apple, IBM, Microsoft и Micron.

Краткая история Postgres Pro и PostgreSQL

Postgres Pro Enterprise – это российская коммерческая система управления базами данных для крупных клиентов, базирующаяся на свободной СУБД PostgreSQL. Возможности СУБД расширены за счет доработки ядра и включают компрессию данных на уровне блоков, 64-битный счетчик транзакций и прочие функции.

СУБД сертифицирована ФСТЭК, поэтому может применяться для защиты информации, в ГИС и АСУ до первого класса защищенности, а также обеспечения до первого уровня защищенности персональных данных в ИС, для которых к актуальным отнесены угрозы первого, второго или третьего типа.

В ноябре 2018 г. корпорация «Галактика» внедрила в своей ERP-системе поддержку СУБД Postgres Pro. Ранее управление базами данных происходило на продуктах Oracle и Microsoft.

В марте 2019 г. CNews сообщал о планах Федеральной таможенной службы (ФТС) по переходу на СУБД Postgres Pro.

Компания «Постгрес профессиональный» (Postgres Professional) была создана в январе 2015 г. Ее учредителями стали живущие в России ведущие разработчики (Major Contributor) PostgreSQL Олег Бартунов, Федор Сигаев, Александр Коротков, разработчик Иван Панченко, а также инвестор проекта Антон Сушкевич, основатель и в прошлом гендиректор интегратора «Энвижн»



На фото: генеральный директор Postgres Professional Олег Бартунов (в центре)

Основа отечественной Postgres Pro Enterprise – PostgreSQL — реляционная СУБД, написанная одноименным сообществом разработчиков. Разработка PostgreSQL восходит к проекту POSTGRES, который стартовал в Калифорнийском университете в Беркли, США, в 1986 г. Проект спонсировали американские госведомства, в том числе Министерство обороны США. Разработкой руководил Майкл Стоунбрейкер (Michael Stonebraker), создатель таких СУБД как Ingres, Informix и VoltDB. Первая рабочая версия POSTGRES была выпущена в 1989 г.

POSTGRES использовалась в области анализа финансовых данных и работы с реактивными двигателями. На нем работали базы данных наблюдений за астероидами и медицинской информации, а также ряд геоинформационных систем. В 1993 г. разработку системы прекратили, последней версией стала 4.2.

В 1994 г. Эндрю Ю (Andrew Yu) и Джолли Чен (Jolly Chen) модифицировали POSTGRES, добавив в него интерпретатор языка SQL. Система получила название Postgres95 и стала распространяться с открытым кодом.

В 1996 г. проект был переименован в PostgreSQL. В этот же период была восстановлена нумерация версий, восходящая к POSTGRES. Если Postgres95 фокусировался на поиске проблем в серверном коде, то PostgreSQL — на расширении функциональности.