СУБД Tantor Certified 16.8 успешно прошла сертификацию ФСТЭК России

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о завершении сертификации очередного обновления СУБД Tantor Certified 16.8. Теперь она представлена в двух исполнениях, ориентированных на различные сценарии использования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

СУБД Tantor Certified успешно прошла все необходимые испытания и соответствует требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности, включая четвертый уровень доверия для средств защиты информации и четвертый класс защиты для систем управления базами данных. Начиная с версии 16.8, СУБД Tantor Certified поставляется в двух исполнениях.

СУБД Tantor Certified в исполнении 1 включает все функции и возможности редакций Special Edition и Special Edition 1С. Решение предназначено для работы с большими объемами данных, обеспечивает высокий уровень их защиты и идеально подходит для корпоративных клиентов, которым необходима надежная и масштабируемая СУБД для критически важных задач.

СУБД Tantor Certified в исполнении 2 основана на функциональности редакции СУБД Tantor Basic и дополнена поддержкой ключевых расширений для работы с геопространственными данными и временными рядами: PostGIS, pgRouting, TimescaleDB.

СУБД Tantor Certified (исполнения 1 и 2) обеспечивает защиту данных в информационных системах различных категорий: государственных (ГИС) — до первого класса защищенности; персональных данных (ИСПДн) — до первого уровня защищенности; автоматизированных систем управления процессами (АСУ ТП) — до первого класса защищенности; критической инфраструктуры (ЗО КИИ) — до первой категории значимости; общего назначения — второго класса защиты, а также других типах систем.

В состав СУБД Tantor Certified входит платформа Tantor – система централизованного мониторинга и администрирования корпоративных БД на основе PostgreSQL, предоставляющая расширенный набор профессиональных инструментов для работы с СУБД в едином интуитивно понятном графическом интерфейсе.

«Успешное завершение сертификации нашей СУБД Tantor Certified – важнейшее подтверждение ее надежности и безопасности. Введение двух специализированных исполнений позволяет нам точнее соответствовать запросам рынка. Вместе с уникальными инструментами администрирования это дает заказчикам ощутимые преимущества в эффективности и защищенности их информационных систем», – сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».