РЖД строит на «Эльбрусах» систему управления движением поездов

РЖД строит на «Эльбрусах» систему управления движением поездов2261
«Эльбрусы» для РЖД
Управляющие вычислительные комплексы, выполненные на базе отечественных процессоров «Эльбрус» производства концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»), внедряются в микропроцессорных системах управления движением поездов «Российских железных дорог» (РЖД). Об этом CNews сообщили представители концерна.
Разработка и поставка комплексов осуществляются в тесном взаимодействии с «дочкой» РЖД – компанией «Элтеза». В течение последних нескольких лет именно она занимается вопросами локализации производства и разработки микропроцессорных систем управления устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики, включая микропроцессорную централизацию на базе процессоров «Эльбрус», отмечают в «Автоматике».
По словам генерального директора «Автоматики» Владимира Кабанова, конкурентоспособность продукции концерна при использовании ее на железнодорожном транспорте, помимо высокой степени защиты, обеспечивает длительный жизненный цикл изделий.
«Разработав в России ИТ-решение, мы можем его поддерживать и развивать сколь угодно долго, – считает Кабанов. – Минимизируются проблемы, связанные с исчезновением с рынка отдельных компонентов. "Автоматика" производит вычислительные комплексы "Эльбрус" с жизненным циклом в 10 и более лет, тогда как зарубежные процессоры снимаются с производства значительно быстрее – через три-пять лет».
В настоящее время новые системы управления проходят подконтрольную эксплуатацию на двух станциях РЖД, а в будущем ожидается их внедрение еще на ряде станций.
Технологии «Автоматики» в УВК системы движения поездов
Как рассказали CNews в «Автоматике», управляющий вычислительный комплекс (УВК) базируется на материнской плате с отечественным процессором «Эльбрус-4С» и работает под управлением операционной системы «Эльбрус» с поддержкой режима реального времени.
Плата разработана технологическим партнером Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И.С. Брука (входит в «Автоматику») – МЦСТ и произведена силами ИНЭУМ.
«Эльбрус-4С», разработанный МЦСТ в 2013 г., – это 64-разрядный универсальный микропроцессор, содержащий четыре ядра, работающих на частоте 800 МГЦ, и поддерживающий три канала памяти DDR3-1600. Для чипа также характерно наличие функций двоичной трансляции кода x86/x86-64. Изделие поддерживает объединение до четырех чипов в многопроцессорную систему с общей памятью. Процессор произведен в топологии 65 нанометров, его среднее энергопотребление составляет 45 Вт. О готовности к серийному производству процессора компания МЦСТ объявила в апреле 2014 г. Интерес к оборудованию на «Эльбрус-4С» в разное время проявляли различные госструктуры, в том числе МВД и МИД.
«ОСРВ-Эльбрус» – специальная версия свободной ОС общего назначения «Эльбрус» на базе Linux с поддержкой работы в режиме реального времени, разработку которой ведет МЦСТ.
ОС реального времени, напомним, способны обеспечить предсказуемое время обработки непредсказуемо возникающих внешних событий и применяются в высоконадежных системах, требующих безотказной работы в непрерывном режиме.
«ОСРВ-Эльбрус» также оснащается защищенный промышленный вычислительный модуль «Росэлектроники», предназначенный для использования на стратегически важных объектах энергетического комплекса.
Другие разработки на базе «Эльбрусов»
В октябре 2019 г. ИНЭУМ представил прототип «легкого и компактного» отечественного планшета на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+».
В августе 2019 г. «Автоматика» с разницей в один день представила сразу два персональных компьютера на базе процессоров «Эльбрус» и других отечественных компонентов.
Сперва, 27 августа, был анонсирован полностью отечественный моноблок «Эльбрус 801М», разработанный ИНЭУМ им. И. С. Брука. «Сердцем» разработки стал российский восьмиядерный процессор «Эльбрус-8С», который оснащен системой динамической двоичной трансляции бинарного кода x86/х86-64, позволяющей запускать программы, предназначенные для этой архитектуры.
На следующий день, 28 августа, стало известно о выходе моноблока «Бином-КА». Главная его особенность заключается в том, что в себе он содержит две практически полностью изолированные друг от друга вычислительные системы. Благодаря этому устройство может одновременно работать в глобальном интернете и защищенной корпоративной сети, блокируя доступ извне к последней.
Обе новинки позиционировались производителем в качестве высокозащищенного решения для применения в государственных структурах и на предприятиях стратегически важных отраслей российской экономики.
Помимо защищенных рабочих станций, «Ростех» и концерн «Автоматика» также занимаются разработкой серверного оборудования. Так, в октябре 2018 г. свет увидел самый высокопроизводительный на тот момент отечественный сервер «Эльбрус-804» на все тех же восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8С».
Предельная вычислительная мощность сервера составила 460 гигафлопс двойной точности и 920 гигафлопс одинарной точности. Устройство поддерживало установку до 256 ГБ оперативной памяти, весь объем которой доступен каждому из 32 вычислительных ядер. В сервер встроены отечественные контроллеры дисков SATA 3.0 и Gigabit Ethernet.