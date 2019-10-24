Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус»

Разработчики процессоров «Эльбрус» и техники на их основе — компания МЦСТ и ИНЭУМ (входит в «Ростех») — создали прототип первого легкого и компактного пользовательского планшета на отечественных чипах. В производство он должен пойти в 2020 г.

Компактный планшет на «Эльбрус-1С+»

Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ), который входит в состав концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех», представил прототип отечественного планшета на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+».

Он официально отнесен к классу облегченных доверенных устройств. Гендиректор «Автоматики» Владимир Кабанов склонен характеризовать новинку как первую планшетную модель на «Эльбрусах», подходящую по своим характеристикам для применения на гражданском рынке: в делопроизводстве, решении повседневных задач руководителей, в медицине и образовании.

Представитель МЦСТ (компания-разработчик линейки процессоров «Эльбрус») Максим Горшенин в разговоре с CNews отметил, что новый планшет можно назвать первой «пользовательской» (а не специализированной) моделью на «Эльбрусах» в данном форм-факторе. На принадлежность к такой категории техники, в частности, указывает его малая толщина и относительно невысокий вес — до 1 кг.

По словам Горшенина, в ИНЭУМ надеются, что инженерные образцы планшета будут созданы до конца 2019 г., и в 2020 г. изделие сможет пойти в серию.

Планшет на «Эльбрус-1С+»

Отметим, что об использовании процессоров линейки «Эльбрус» в своих планшетах ранее заявляли различные разработчики специализированной техники. Например, в мае 2017 г. о создании панельного компьютера стандартного размера (с диагональю экрана в районе 19 дюймов) для эксплуатации в суровых условиях на базе «Эльбрус-2С+» сообщило конструкторское бюро «Дисплей». А в декабре 2018 г. группа компаний «Снабжение» представила защищенный 10-дюймовый планшет на «Эльбрус-1С+» для промышленности и оборонного комплекса.

Некоторые подробности о новинке

В сообщении «Автоматики» говорится, что представленный новый планшет является инициативной совместной разработкой ИНЭУМ и МЦСТ.

«В процессоре имеется интегрированное графическое 3D-ядро, в сам прототип встроены беспроводные интерфейсы и приемник GPS/ГЛОНАСС, — говорит Владимир Кабанов. — При этом он обладает всеми свойствами платформы “Эльбрус”: доверенность, возможности по обеспечению информационной безопасности, высокий уровень локализации производства».

В «Автоматике» отмечают, что разработчики сейчас продолжают совершенствовать прототип: идет работа над увеличением времени функционирования без подключения к питанию, оптимизацией пользовательского интерфейса. Модель относится к классу облегченных доверенных планшетов

«Представленное изделие должно обеспечить выполнение основных функций планшетов на современном уровне там, где требуется особо высокий уровень информационной безопасности, — добавляет Кабанов. — Ожидается, что основными заказчиками станут силовые структуры, нефтегазовая, энергетическая и транспортная отрасли».

Несколько фактов об «Эльбрус-1С+»

Напомним, «Эльбрус-1С+» представляет собой 64-разрядный чип, оснащенный интегрированным графическим ядром с поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики.

Это одноядерное решение с шестью сдвоенными АЛУ, каждое из которых выполняет до четырех операций с одинарной точностью за такт. Процессор оснащен кэш-памятью второго уровня (L2) емкостью 2 МБ.

«Эльбрус-1С+» — это первый микропроцессор архитектуры «Эльбрус», в котором было реализовано динамическое управление частотой и напряжением питания микропроцессорного ядра из ОС.

Штатная рабочая частота ядра процессора «Эльбрус-1С+» составляет 1 ГГц, его производительность оценивается на уровне 24 Гфлопс при выполнении операций с одинарной точностью (FP32).

Рабочая частота интегрированного графического ускорителя составляет 800 МГц, его производительность составляет примерно 28 ГФлопс на операциях с одинарной точностью (FP32) при использовании OpenCL. Интегрированная графика поддерживает функции 3D-ускорения по стандартам OpenGL 3.1 (Desktop profile) и общего назначения OpenCL 1.2 (Full profile).

Процессоры «Эльбрус-1С+» рассчитаны на работу с памятью стандарта DDR3-1600 (до 2 контроллеров памяти). Процессоры совместимы с контроллером периферийных интерфейсов (южный мост) КПИ-2, которые поддерживают шину PCI-Express 2.0 (PCIe 16 + четыре линий), три порта Gigabit Ethernet, до восьми устройств SATA 3.0, до восьми портов USB 2.0, до семи устройств в шиной PCI 32/66, а также интерфейсы IDE, Audio HDA, RS-232, IEEE1284, SPI, I2C и GPIO.

Процессоры «Эльбрус-1С+» изготавливаются на мощностях производственного партнера МЦСТ с соблюдением норм технологического процесса в 40 нм и поставляются в корпусировке HFCBGA/1156. Чип «Эльбрус-1С+» состоит примерно из 375 млн транзисторов. Уровень энергопотребления «Эльбрус-1С+» не превышает 10 Вт, при типичной нагрузке и тактовой частоте 1 ГГц — не более 5 Вт.