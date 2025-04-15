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HD-аудио Audio HDA High Definition Audio
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|Gartner - Dataquest 353 1
|Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
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