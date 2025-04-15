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HD-аудио Audio HDA High Definition Audio



15.04.2025 Formula V Line представляет корпуса Air Mesh G3 и G3 Plus 1
07.11.2024 Formula V Line представляет корпуса для ПК TimberLine T0 и TimberLine T2 с декором из дерева. 1
28.06.2024 Компьютерные корпуса AZZA: «стандарт+» 1
22.10.2021 Стартовали продажи беспроводных наушников vivo TWS 2 Series в России 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
30.10.2020 Biostar показала новую материнскую плату B450MX 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 1
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 1
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 1
29.03.2018 Avaya представила новые «умные» устройства для гостиничного бизнеса 1
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 2
25.05.2017 Выпущены первые ПК и серверы на процессорах «Эльбрус 8С» 1
29.12.2016 Samsung Electronics представила новейшую линейку домашних аудио- и видеопродуктов 1
30.03.2016 Обзор смартфона Lenovo Vibe X3: хорошо звучит 1
16.12.2015 Mind и Yealink представят комплексное решение для корпоративного сектора 1
21.09.2015 Игры зазвучат по-новому вместе с Creative Sound BlasterX 1
15.01.2015 Однокристальные встраиваемые процессоры AMD G-серии ускоряют работу сетевого хранилища QNAP NAS 1
24.09.2014 VMware Fusion 7 и VMware Fusion 7 Pro обеспечат полноценную работу с Windows в среде Mac 1
06.03.2013 IP-телефоны Grandstream рекомендованы для применения в комплексе с виртуальной АТС «Манго-Офис» 1
23.10.2012 Dell обновила портфель облачных решений для организации рабочих мест на базе VMware View 1
18.10.2012 Biostar предлагает системные платы PURO Hi-Fi для платформ AMD и Intel 1
06.06.2011 Gmini сделала HDD-медиаплеер на базе топового чипа Realtek 1
12.05.2011 Первые ноутбуки на Chrome OS представлены официально. ФОТО 1
20.10.2010 Denon выпустила новый домашний развлекательный центр 1
02.11.2009 Новые модели Blu-ray-плееров Philips 1
05.06.2009 HP Z Workstation: новая линейка рабочих станций на базе Intel Xeon 5500 1
28.04.2009 AMD выпустил первую видеокарту с 40-нм процессором 1
15.10.2008 Dune BD Prime: сетевой Blu-ray-плеер с расширениями 1
09.10.2008 BenQ создал интернет-планшет с ОС Red Flag Linux 1
16.04.2008 BD-плеер Sony BDP-S300: равнодушных не будет 1
01.04.2008 Yamaha выпустит Blu-ray-плеер осенью 2008 года 1
04.12.2007 Компьютер для монтажа HD-видео - тест 1
12.04.2007 Samsung Q1 – живая концепция UMPC 1
06.02.2007 Ноутбук BenQ Joybook P52: «рабочая лошадка» или больше?.. 1
07.11.2006 Acer Aspire 9513WSMi – мобильный мультимедийный центр премиум класса 1
23.08.2006 BenQ представил в России новый широкоформатный ноутбук 1
07.07.2006 Какими бывают ноутбуки: мультимедийные 1
06.06.2006 BenQ выпускает новый Joybook 1
29.05.2006 Ноутбук ASUS A8J: бизнес-«монстр» 1
16.05.2006 Elitegroup представил новую материнскую плату для процессоров AMD AM2 1

Публикаций - 60, упоминаний - 62

HD-аудио и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12264 20
Nvidia Corp 3538 11
AMD - Advanced Micro Devices 4280 9
Samsung Electronics 10341 8
AMD Graphics Product Group - ATI 948 8
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 5
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 5
LG Electronics 3633 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2064 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2567 5
Sony 6565 4
Toshiba Corporation 2934 4
Ростех - Автоматика Концерн 1656 3
Dell EMC 5043 3
8373 3
Microsoft Corporation 24773 3
Fujitsu 2043 3
Rover - RoverComputers 414 3
Siemens AG - Siemens Group 2599 3
Т-Платформы - T-Platforms 395 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 2
Broadcom - VMware 2396 2
Dell Technologies - Dell Computer 2138 2
Apple Inc 12224 2
HP Inc. 5708 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 875 2
Biostar - Biostar Microtech 32 2
VAIO 334 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1992 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 919 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 306 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
Yealink Network Technology 68 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 149 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 929 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 203 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 674 1
Ferrari NV 157 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Чип и Дип 10 1
Белый Ветер 356 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3317 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 35
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 33
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10078 30
DDR - Double data rate 2771 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14552 24
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1269 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10217 18
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1401 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9465 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12596 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 16
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13959 15
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1419 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17277 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7381 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6101 14
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3836 14
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4656 13
Микрофон - Microphone 2543 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16292 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5691 12
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 896 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3880 11
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4291 11
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2354 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7991 10
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7149 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6073 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10876 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 9
Наушники - Headphones 4075 9
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1979 9
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 797 9
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 558 9
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 107 8
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4638 8
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1035 8
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 61 13
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1895 12
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 12
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 409 10
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 10
AMD Mobility Radeon 232 9
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 194 8
Nvidia GeForce Go 189 8
Microsoft Windows 15829 7
Intel Express Chipset Family 112 7
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 6
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 6
Intel GM чипсет 88 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 939 5
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 5
AMD Turion 169 5
Intel Celeron M 118 5
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 294 5
Linux OS 10146 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 4
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 4
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 632 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 842 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 920 4
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 4
UL Solutions - Futuremark - PCMark 196 4
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 4
Intel Centrino Duo 108 4
Qisda BenQ Joybook 53 4
Intel Core - Intel Grantsdale - Intel Alderwood 23 4
Intel DPST - Intel Display Power Saving Technology - Intel Intelligent Display 13 4
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 79 3
Google Android 14179 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 3
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 3
Fujitsu Amilo 61 3
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 3
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 2
Ксенин Алекс 311 5
Опанасенко Всеволод 133 2
Брыкин Арсений 54 2
Кабанов Владимир 178 1
Горшенин Максим 37 1
Королев Алексей 21 1
Грищенков Александр 16 1
Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 7 1
Линева Ольга 2 1
Дорошенко Елена 3 1
Болотская Мария 5 1
Овсянников Денис 23 1
Ревенчук Григорий 6 1
Палладин Александр 8 1
Волошин Олег 5 1
Гаврилова Ольга 2 1
Aylor Scott - Эйлор Скотт 8 1
Gartenberg Michael - Гартенберг Майкл 21 1
Мальцев Денис 5 1
Пыкин Алексей 5 1
Морковник Владимир 1 1
Предтеченский Всеволод 2 1
Lu Stone - Лу Стоун 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 5
Германия - Федеративная Республика 12753 3
Франция - Французская Республика 7887 3
Италия - Итальянская Республика 4370 3
Китай - Тайвань 4021 3
Япония 13342 3
Европа 21870 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 2
Нидерланды 3549 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 2
Испания - Королевство 3731 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5225 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2971 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 570 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1355 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2288 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 1
Америка - Американский регион 2168 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3043 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4024 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2991 1
Канада 4909 1
Африка - Африканский регион 3509 1
Ближний Восток 2970 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1698 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2790 1
Россия - СФО - Новосибирск 4375 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3171 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Солнечная система - Solar system 2532 1
Украина 7650 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2538 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1159 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1171 1
Ergonomics - Эргономика 1614 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5038 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5619 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2726 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4973 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1298 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8693 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4733 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2310 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3011 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2784 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 893 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1394 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2870 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5034 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1761 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1225 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1803 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5933 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5109 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5180 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 458 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5875 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3190 1
Английский язык 6715 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7841 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5978 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5942 2
Компьютерное обозрение 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 2
Gartner - Гартнер 3566 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 991 1
Frost & Sullivan 203 1
Gartner - Dataquest 353 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 293 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CeBIT 612 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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