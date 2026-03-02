Разделы

Мальцев Денис


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Минпромторг включил Rubetek в реестр производителей радиоэлектроники 1
10.02.2016 Merlion и Huawei расширяют сотрудничество в области систем безопасности 1
17.01.2005 Бум Wi-Fi докатился до России 1
07.07.2004 Цифровой дом наступает на Россию 1
15.04.2004 Fujitsu начала сборку ПК в Москве 1
18.02.2004 В Intel - новый директор по маркетингу в странах СНГ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Мальцев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12598 4
Стелком 3 1
Ростех - Автоматика Концерн 1755 1
Yandex - Яндекс 8664 1
Microsoft Corporation 25361 1
Huawei 4306 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
Fujitsu 2070 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 922 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 209 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16711 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2083 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8193 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19020 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3750 1
DDR - Double data rate 2961 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21866 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17252 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15041 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1579 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8983 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4640 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1067 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29006 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6567 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7381 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12343 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 907 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6655 1
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 62 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1458 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3370 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 969 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17885 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10547 1
Микрофон - Microphone 2711 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11223 1
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer - Низкочастотный динамик 350 1
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 25 1
Яндекс.Wi-Fi 11 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2113 1
Intel Express Chipset Family 112 1
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 194 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 61 1
Intel Core - Intel Grantsdale - Intel Alderwood 23 1
Стромов Алексей 10 1
Палладин Александр 8 1
Dajes Ariel - Даджес Ариэль 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 4
Европа 24708 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 2
Европа Восточная 3124 2
Германия - Бавария - Аугсбург 19 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Суиндон 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
Беларусь - Белоруссия 6094 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18867 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Африка - Африканский регион 3583 1
Ближний Восток 3060 1
Украина 7822 1
Германия - Бавария - Мюнхен 480 1
Болгария - Республика 788 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1017 1
Европа Западная 1493 1
Молдавия - Республика Молдова 729 1
Украина - Киев 1142 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 315 1
Европа Центральная 276 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 919 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11828 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5449 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6805 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4957 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2082 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3194 1
Аудит - аудиторский услуги 3142 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1336 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1331 1
IDC - International Data Corporation 4950 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
Gartner - Dataquest 353 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 271 1
