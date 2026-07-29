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Eurocase представила новый корпус для ПК с нестандартным трехсторонним остеклением

Компания Eurocase, производитель компьютерных комплектующих, объявила о выпуске новой модели корпуса для ПК — Eurocase 2751. Основная отличительная черта Eurocase 2751 — нестандартное панорамное остекление с использованием изогнутого стекла. Новинка будет доступна в двух модификациях: полноразмерный Eurocase A2751 и компактный Eurocase М2751.

Корпуса предназначены для создания визуально эффектных аквариумных сборок. Две боковые и верхняя панель «аквариумов» изготовлены из закаленного стекла толщиной 4 мм, открывая обзор на внутренние компоненты. При этом боковые панели объединены одним изогнутым стеклом, а съемная верхняя панель полностью прозрачна.

Металлическая часть корпуса выполнена из стали толщиной 0,5мм и снабжена вентиляционной перфорацией, что обеспечивает дополнительный приток воздуха, поддерживая сбалансированный термальный профиль системы.

В зависимости от модификации, Eurocase 2751 позволяет реализовать различные сценарии использования:

Eurocase A2751 — флагманский корпус для полноразмерных систем. Поддерживает материнские платы форматов ATX, M-ATX и ITX, оснащается 7 слотами расширения и комплектуется четырьмя предустановленными 120-мм вентиляторами с ARGB PWM подсветкой (три реверсивных сбоку и один нормальный сзади). Это решение идеально для мощных игровых и профессиональных станций, где требуется максимум производительности и гибкость в выборе компонентов.

Eurocase M2751 — компактный вариант без потери функциональности. Модель ориентирована на платы M-ATX и ITX, имеет 4 слота расширения и поставляется с тремя 120-мм вентиляторами (два реверсивных сбоку и один сзади). При меньшей высоте (355 мм против 394 мм у A2751) корпус сохраняет полную совместимость с длинными видеокартами (до 330 мм) и процессорными кулерами высотой до 155 мм, что делает его отличным выбором для компактных, но производительных сборок.

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Обе модели оснащены встроенным хаб-контроллером с поддержкой PWM и ARGB, что позволяет легко управлять скоростью вентиляторов и подсветкой без докупки дополнительных аксессуаров.

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Корпуса поддерживают установку жидкостных систем охлаждения формата 120/240 мм на боковой панели и 120 мм на задней.

Нижнее расположение блока питания (ATX до 160 мм), наличие скоростного порта USB 3.2 Type-C, двух USB 3.0 и HD Audio на передней панели обеспечивают удобство подключения периферии.

Отсек для накопителей позволяет установить один 3,5" HDD или два 2,5" SSD, освобождая место для кабель-менеджмента.

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