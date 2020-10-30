Biostar показала новую материнскую плату B450MX

Состоялся анонс материнской платы Biostar B450MX. Предназначенная для процессоров AMD Ryzen с одночиповой архитектурой AMD B450, новая материнка B450MX от Biostar справится как с современными играми, так и с обработкой обычного контента.

При поддержке до 128 ГБ оперативной памяти DDR4 на четырех разъемах DIMM с возможностью разгона до 4000 МГц, материнская плата B450MX от Biostar содержит абсолютно все необходимое для пользователей, которым нужна надежная плата по доступной цене с поддержкой лучших современных технологий

Материнская плата Biostar B450MX создана по собственной технологии Biostar Digital PWM, благодаря которой вся плата получает стабильное питание, что повышает ее надежность и срок службы. Например, в интерфейсе PCIe 3.0 полностью задействована технология питания Digital PWM, что обеспечивает уровень передачи до 8ГТ/с при повышенном качестве сигнала и целостности данных.

На борту новой материнки B450MX также присутствует разъем PCIe M.2 32Gb/s со скоростью передачи данных до пяти раз выше, чем у SATA III 6 Gb/с, и при меньших задержках.

Biostar B450MX

Кроме того, новая материнская плата Biostar B450MX оснащена интерфейсом USB 3.2 Gen 1, который работает заметно быстрее предыдущих поколений со скоростью передачи данных до 5 Gbit/s, а также разъемы для накопителей SATA III 6Gbit/s, что вдвое быстрее, чем старые SATA 3G.

Что касается задней панели разъемов, новая материнка B450MX от Biostar имеет все необходимое, чтобы стать центром домашних развлечений благодаря разъему PS/2 Keyboard/Mouse для тех, кто хочет подключить привычную клавиатуру или мышь, а также трем разъемам для мониторов и телевизоров: DVI-D, VGA и HDMI, для просмотра любого современного контента в высоком качестве с максимальной детализацией.

Также на панели разъемов материнской платы B450MX находится порт GbE LAN на чипсете Realtek RTL8111H, четыре порта USB 3.2 (Gen1), два порта USB 2.0 и три разъема для аудио на базе технологии ALC887 с поддержкой звука в формате 7.1 High Definition Audio.

Основные характеристики

DDR4: повышает низкое энергопотребление и целостность данных; обеспечивает более высокую производительность и большую емкость.

PCIe 3.0: скорость передачи данных 8GT/s; повышает целостность сигналов и данных; улучшает качество канала.

PCIe M.2 32Gb/s; обеспечивает максимальную пропускную способность; обеспечивает меньшую задержку; это в пять раз быстрее по сравнению с SATA III 6 Гбит/с.

SATA III 6Gbps: обеспечивает более высокую пропускную способность; обеспечивает невероятный прирост данных; это два раза быстрее, чем SATA 3G.

Digital PWM: повышает эффективность системы; имеет более быстрые переходные характеристики; обеспечивает стабильную мощность и надежность.

USB 3.2 Gen 1: скорость передачи данных до 5 Гбит/с; обеспечивает впечатляющий рост производительности; обратная совместимость со всеми существующими USB-продуктами.