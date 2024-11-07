Formula V Line представляет корпуса для ПК TimberLine T0 и TimberLine T2 с декором из дерева.

Компания Formula V Line (ранее Formula V) представила два новых корпуса для ПК, TimberLine T0 и TimberLine T2.

Formula V Line TimberLine T0 отличается минималистичным дизайном, декором из дерева и поддержкой новейших материнских плат с обратным (скрытым) подключением кабелей. Передняя панель из дерева обеспечивает качественную вентиляцию системы. TimberLine T0 позволит собрать внутри себя систему с ATX материнской платой и большой видеокартой (до 410 мм), а его передняя панель обеспечивает современные возможности подключения, такие как Type-С. Корпус поставляется в черном и белом цветах, 4х120мм вентилятора Formula V Line Cosmic уже предустановлены. Продажи уже начались, стоимость: 7990 руб.

Formula V Line Formula V Line TimberLine T0

Formula V Line TimberLine T2 сочетает в себе дизайн с акцентом на дереве с диагональным сетчатым рисунком, который обеспечивает улучшенный воздушный поток. Он поддерживает установку нескольких вентиляторов и 360-мм СЖО. На передней панели корпуса расположены разъемы USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0 и HD audio. Корпус поставляется в черном и белом цветах, 4х120мм вентилятора уже предустановлены. Старт продаж в ноябре 2024 г.