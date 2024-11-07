Разделы

Техника
|

Formula V Line представляет корпуса для ПК TimberLine T0 и TimberLine T2 с декором из дерева.

Компания Formula V Line (ранее Formula V) представила два новых корпуса для ПК, TimberLine T0 и TimberLine T2.

Formula V Line TimberLine T0 отличается минималистичным дизайном, декором из дерева и поддержкой новейших материнских плат с обратным (скрытым) подключением кабелей. Передняя панель из дерева обеспечивает качественную вентиляцию системы. TimberLine T0 позволит собрать внутри себя систему с ATX материнской платой и большой видеокартой (до 410 мм), а его передняя панель обеспечивает современные возможности подключения, такие как Type-С. Корпус поставляется в черном и белом цветах, 4х120мм вентилятора Formula V Line Cosmic уже предустановлены. Продажи уже начались, стоимость: 7990 руб.

timberline-t0-black-3_1.jpg

Formula V Line
Formula V Line TimberLine T0

Formula V Line TimberLine T2 сочетает в себе дизайн с акцентом на дереве с диагональным сетчатым рисунком, который обеспечивает улучшенный воздушный поток. Он поддерживает установку нескольких вентиляторов и 360-мм СЖО. На передней панели корпуса расположены разъемы USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0 и HD audio. Корпус поставляется в черном и белом цветах, 4х120мм вентилятора уже предустановлены. Старт продаж в ноябре 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

Китай повернулся спиной. В России остановлен огромный завод по выпуску телевизоров любимых россиянами марок

10 вопросов, которые нужно задать перед внедрением интранета

«Касперский» потерял налоговую льготу и 4 миллиона рублей

Маргарита Зайцева, UserGate: Вендор, который имеет образовательную лицензию, — уникальный для России случай

В России оценили сервисы цифровой безопасности для абонентов

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: