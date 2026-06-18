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Intel DPST Intel Display Power Saving Technology Intel Intelligent Display

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18.06.2026 Параноиков выгоняют из интернета. Google внедряет новую капчу – для нее нужна включенная веб-камера 1
21.09.2023 Intel будет следить за владельцами ноутбуков через веб-камеры. Первыми под слежку попадут владельцы премиум-моделей 2
21.04.2017 Лучшие моноблоки. Выбор ZOOM 1
29.09.2009 Лучшие ноутбуки с WiMAX. Или вам хватает GPRS? 1
23.12.2005 Как заставить батарею ноутбука работать дольше 1
20.01.2005 Новое поколение ноутбуков штурмует Россию 1
20.01.2005 Argo 57W: новый ноутбук Sonoma от "Версии" 1
20.01.2005 Ноутбуки на основе Intel Sonoma уже доступны в розничных сетях 1
19.01.2005 Intel провел апгрейд чипов Centrino для ноутбуков 1
19.01.2005 Prestigio анонсировала первый ноутбук на базе Sonoma 1
19.01.2005 Intel провел апгрейд чипов Centrino для ноутбуков 1
17.01.2005 Rover готовится к премьере первого ноутбука на базе Sonoma 1
18.11.2003 Nvidia начала поставки чипов GeForce FX второго поколения 1
18.09.2003 Sonoma, Azalia и другие планы Intel по мобильным устройствам 2

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Intel DPST и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12756 13
AMD - Advanced Micro Devices 4612 4
Acer Group - Acer Inc 2752 4
Nvidia Corp 3925 3
Dell EMC 5164 2
Lenovo Group 2421 2
LG Electronics 3723 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2162 2
Toshiba Corporation 2978 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 2
AMD Graphics Product Group - ATI 971 2
Rover - RoverComputers 422 2
Intel Mobile Platforms Group 15 1
Samsung Electronics 10977 1
Microsoft Corporation 25670 1
Apple Inc 13042 1
IBM - International Business Machines Corp 9669 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 723 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1063 1
Merlion iRU - Деловой офис 351 1
1С - Мегаплан 96 1
Bang&Olufsen - B&O 147 1
Питерская группа связистов 441 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 1
Fostergroup 52 1
Desten Computers - Дестен 50 1
МТС - Таском - Tascom - ВессоТелеком 23 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 593 2
Yamaha - Ямаха 110 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15334 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22349 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27065 12
DDR - Double data rate 3046 11
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1637 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10687 8
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1480 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13143 7
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1949 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10531 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10189 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13369 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27960 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1652 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8654 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2458 4
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 64 4
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 4
ТВ-тюнер - TV tuner 520 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14665 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3276 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7866 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4450 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14095 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10520 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4971 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6247 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3735 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4174 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2031 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5805 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3360 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8429 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6601 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 540 2
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 354 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6802 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10548 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 10
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 9
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 7
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 7
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 6
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 427 6
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 61 6
Intel GM чипсет 88 6
Intel Express Chipset Family 112 5
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 659 2
Intel HD Graphics - графический процессор 233 2
AMD Turion 169 2
Intel Celeron M 118 2
Intel GMS чипсет 17 2
Intel GML чипсет 3 2
Asus Zen AiO 4 1
Nvidia Intellisample HCT 22 1
Nvidia UltraShadow 15 1
Nvidia CineFX 22 1
HP Client Security 15 1
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 107 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Microsoft Windows 10 1929 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 485 1
Microsoft Office 4115 1
Microsoft Windows 16763 1
Intel Core i - Cерия процессоров 533 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 1
Intel Core - Семейство процессоров 1246 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1366 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Intel Turbo Boost Technology 216 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 863 1
Apple iMac - Серия моноблоков 466 1
Comey James - Коми Джеймс 15 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 363 1
Ксенин Алекс 311 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Предтеченский Всеволод 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164108 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54374 3
Украина 7901 2
Европа 24886 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47201 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2503 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19340 1
Америка - Американский регион 2204 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3427 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4441 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3305 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1895 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3018 1
Россия - СФО - Новосибирск 4831 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3540 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1775 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14747 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2800 1
США - Калифорния 4803 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1293 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1103 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1293 1
Европа Западная 1495 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1015 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 414 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 447 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 179 1
Азербайджан - Баку 138 1
Украина - Киев 1150 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2627 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6508 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12142 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5498 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1372 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56987 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1746 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1006 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1498 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 696 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 721 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 2
CNews - ZOOM.CNews 1864 2
The Register - The Register Hardware 1771 1
Компьютерное обозрение 3 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1082 1
Gartner - Dataquest 353 1
Intel Developer Forum - IDF 277 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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