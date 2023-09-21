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Intel будет следить за владельцами ноутбуков через веб-камеры. Первыми под слежку попадут владельцы премиум-моделей

Intel продемонстрировала свою новую технологию Intel Intelligent Display, которая может экономить до 42% заряда батареи ноутбука благодаря слежке за пользователем через веб-камеру

Новая технология

Intel продемонстрировала свою новую технологию Intel Intelligent Display. Новые функции помогут снизить расход заряда батареи ноутбуков до 24 % или даже до 42%. Для этого веб-камера будет следить за пользователем. Видео презентации на конференции Innovation 2023 в Калифорнии размещено в интернете.

Ожидается, что энергосберегающая технология Intel Intelligent Display станет доступна в декабре в составе новых ноутбуков на базе недавно представленных процессоров Intel Core Ultra (Meteor Lake). Компания уточняет, что сейчас интеграция технологии обходится дорого, поэтому её сперва получат только премиальные модели лэптопов.

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Фото: Freepik
Новая технология Intel будет следить за пользователями и экономить зарядку ноутбука

В Intel отмечают, что технология Intelligent Display не встроена в новые процессоры. Для ее работы требуется специальный чип, который встраивается в дисплей. Этот чип также использует для работы графический драйвер Intel. Компания сотрудничает с производителями лэптопов по вопросу интеграции данной технологии в их продукты.

Как это работает

Одним из самых энергозатратных элементов любого ноутбука является его дисплей. Для снижения расхода заряда батареи лэптопов новая технология Intel автоматически отключит экран, когда на него не смотрят, и включит, когда он снова понадобится пользователю. Если включить функцию, позволяющую полностью отключать дисплей, экономия энергии достигнет 42 %.

В технология Intel Intelligent Display предусмотрены и другие способы экономии энергии. Например, она может автоматически снижать частоту обновления экрана и его яркость.

Снижение яркости дисплея или снижение частоты обновления продлевают время автономной работы ноутбука. Но в таких случаях приходится идти на некоторые компромиссы. Технология Intel может динамически изменять настройки дисплея без потери качества изображения. По идее, пользователь вообще не должен заметить изменений, а ноутбук тем временем сможет работать дольше. Для этого камере также придется следить за владельцем гаджета.

Пример работы новой технологии Intel

При включении функции регулирования «частоты обновления экрана с учетом присутствия пользователя» (user-based refresh rate, UBRR) камера ноутбука определят, повернуто ли лицо пользователя в сторону экрана или нет. В соответствии с этим система самостоятельно повышает или понижает яркость дисплея и его частоту обновления.

Заклеивать или не заклеивать

Чтобы воспользоваться преимуществами новой технологии, придется отказаться от привычки заклеивать веб-камеру ноутбука скотчем.

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Привычка есть у 20% российских пользователей, согласно исследованиям 2016 г., как писал CNews. Еще 39% опрошенных заявили, что верят в возможность взлома веб-камеры их ноутбука хакерами, хотя пока не переходят к таким решительным методам борьбы с ними, как изолента. В 2020 г. заклеивали камеру уже 36,4% опрошенных россиян, согласно исследованию компании «Мегаплан».

Идея заклеивать веб-камеры изолентой популярна не только в России. Основатель самой популярной в мире соцсети Марк Цукерберг (Mark Zakerberg) как-то опубликовал фото своего рабочего места, на котором отчетливо видно, что веб-камера и микрофон на его собственном ноутбуке прилежно заклеены. В необходимость заклеивания веб-камер верил даже бывший директор ФБР Джеймс Коми (James Comey). Он признавался в том, что дружит с изолентой и даже призывал всех остальных следовать его примеру.

Анна Любавина

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