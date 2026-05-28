Creative представляет Sound Blaster AE-X — флагманскую внутреннюю звуковую карту

Компания Creative Technology анонсировала Sound Blaster AE-X — свою новейшую флагманскую внутреннюю звуковую карту, созданную для пользователей ПК, которые требуют большего от своего оборудования, звука и общего опыта. Об этом CNews сообщили представители Creative.

Sound Blaster AE-X предназначена для пользователей, которые уже оптимизировали все остальное. Внутренняя звуковая карта предлагает воспроизведение флагманского уровня, выделенный усилитель для наушников и глубокую персонализацию через приложение Creative Nexus.

Независимо от того, завершаете ли вы высокопроизводительную сборку, переходите на премиальные наушники или хотите получить лучший контроль над звуком — Sound Blaster AE-X объединяет все в одном решении.

Sound Blaster AE-X: флагманская внутренняя звуковая карта Creative для высококачественного настольного аудио и требовательных наушников.

Sound Blaster AE-X специально разработана для интеграции в настольный компьютер. Как PCIe-решение, она устраняет ненужные сложности: никакого захламления стола, лишних кабелей и отдельных блоков питания; низкая задержка благодаря нативной интеграции с ПК; единое управление через экосистему ПО Creative

В основе Sound Blaster AE-X лежит высокопроизводительный ЦАП ESS SABRE, обеспечивающий исключительную чистоту звука с ультранизким уровнем гармонических искажений и высоким динамическим диапазоном. Поддержка воспроизведения 32-бит / 384 кГц и отношение сигнал/шум до 130 дБ позволяют Sound Blaster AE-X выдавать студийное качество звука прямо с вашего ПК.

Sound Blaster AE-X оснащена выделенным дискретным усилителем для наушников, который обеспечивает необходимую мощность и запас по громкости для уверенного раскачивания даже самых требовательных высококачественных наушников. По сравнению со встроенным звуком материнской платы пользователи получают: больший динамический диапазон; улучшенный контроль и детальность; более чистый и упругий низкочастотный диапазон.

Приложение Creative Nexus открывает глубокий контроль и персонализацию: единое управление в экосистеме ПО Creative; 10-полосный параметрический эквалайзер для точной настройки звука; автоэквалайзер с поддержкой профилей наушников от сообщества; нативное управление ПК из любого приложения.

Все эти возможности дают уровень кастомизации, который раньше был доступен только в продвинутых аудиосистемах.

Sound Blaster AE-X также работает на базе фирменного Sound Blaster Acoustic Engine, который улучшает звук в развлечениях и работе: Surround — расширяет звуковую сцену для полного погружения; Crystalizer — восстанавливает детали в сжатом аудио; Bass — обеспечивает глубокий и контролируемый бас; Smart Volume — поддерживает стабильный уровень громкости между приложениями; Dialog Plus — повышает чёткость диалогов в фильмах и контенте.

Аудио характеристики — ЦАП: ESS SABRE DAC (ES9039Q2M); отношение сигнал/шум (SNR): до 130 дБ; разрешение воспроизведения: 32-бит / 384 кГц (PCM); разрешение записи: 24-бит / 192 кГц (PCM); поддержка DSD: до DSD256; поддержка ASIO: ASIO 2.3 (низкая задержка); наушники и усиление; выделенный дискретный усилитель для наушников; рассчитан на работу с высокомпедансными требовательными наушниками.

Подключение: 1 × 3,5 мм выход на наушники; 1 × 3,5 мм микрофонный / линейный вход; 2 × RCA линейный выход (левый / правый); 1 × оптический вход (TOSLINK); 1 × коаксиальный SPDIF выход; 1 × разъем фронтальной панели HD Audio.

Программное обеспечение и персонализация; приложение Creative Nexus; 10-полосный параметрический эквалайзер; автоэквалайзер (поддержка профилей сообщества); набор Sound Blaster Acoustic Engine.

Доступность: Sound Blaster AE-X будет доступна в ближайшее время по цене 21,99 тыс. руб.