«Калашников» запустил производство промышленных роботов
«Калашников» торжественно открыл высокотехнологичный завод по производству автоматизированных систем хранения и промышленных роботов в Санкт-Петербурге. Общий объем инвестиций в создание завода площадью 7,7 тыс. квадратных метров превысил миллиард рублей.
Запуск производства
Концерн «Калашников» запустил в России производство роботов в особой экономической зоне (ОЭЗ), пишет ТАСС.
Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров в июне 2026 г. дал старт работе нового завода по производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения (АСХ) компании «Семаргл» (концерн «Калашников») в ОЭЗ «Санкт-Петербург».
«На новой площадке компании «Семаргл» будут выпускаться роботизированные решения с высокой степенью локализации оборудования и собственным программным обеспечением. Это касается мобильных транспортных платформ, автоматизированных систем хранения и гибких производственных ячеек. Такой подход укрепляет технологический суверенитет России в сфере логистической робототехники», — сказал Мантуров.
В сфере складской автоматизации в июне 2026 г. работает семь российских компаний-производителей. С запуском нового завода их совокупные производственные мощности по итогам года удвоятся и достигнут 2,7 тыс. роботов.
Предприятие создано в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизация» и станет первым в России, освоившим серийное производство широкой линейки роботизированного оборудования для внутрискладской и производственной логистики.
Общий объем инвестиций в создание предприятия площадью 7,7 тыс. квадратных метров превысил 1 млрд руб. Для закупки оборудования компания воспользовалась поддержкой Фонда развития промышленности (ФРП) России. На территории завода также планируется открыть ИТ-подразделения и Центр развития промышленной робототехники.
Церемония открытия
В церемонии открытия завода приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.
Губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что на новом предприятии будет создано 150 рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 1,085 млрд руб.
В свою очередь, Алан Лушников отметил, что ключевой задачей проекта является развитие отечественных технологий промышленной роботизации и внедрение современных решений, направленных на повышение эффективности логистических и машиностроительных предприятий.
После официальной церемонии открытия участникам мероприятия были продемонстрированы ключевые разработки предприятия. В частности, АСХ с беспилотным вилочным погрузчиком, линейка российских логистических роботов «Семабот», автоматизированные системы «Арсенал-Б» для работы с крупногабаритными грузами, а также Центр развития промышленной робототехники.
Консультации с московскими властями
Руководство «Калашникова» рассматривает также возможность создания в Подмосковье производства промышленных роботов, сообщила CNews пресс-служба губернатора и правительства региона.
Этот вопрос губернатор Андрей Воробьев обсудил с Аланом Лушниковым и управляющим партнером ООО «Семаргл» Сергеем Терентьевым.
«Роботизация — давно неотъемлемая часть производств, логистики и других сфер. И наша задача — максимально поддерживать такие проекты. Поэтому инициатива концерна «Калашников» и компании «Семаргл» для нас представляет большой интерес», — сказал Воробьев.
Участники встречи отметили, что создание производства в сфере робототехники в регионе имеет значительный потенциал с точки зрения рынка.
Российский производитель
Российский производитель Концерн «Калашников» — крупнейший российский разработчик и производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, широкого спектра гражданской продукции: охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и инструмента, писал CNews.
Сегмент гражданской продукции предприятия включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна принадлежит государственной корпорации «Ростех», 49% были выкуплены частными инвесторами. Продукция «Калашникова» поставляется более чем в 27 стран мира.