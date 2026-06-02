Начались поставки в войска скоростного малошумного БПЛА «Скат-220»

Концерн «Калашников» начал поставки новейшего беспилотного летательного аппарата «Скат-220» c малошумным электрическим двигателем. Воздушное судно создано на основе широко известного беспилотника «Скат-350М», но по сравнению с ним новый аппарат имеет меньший размах крыла — 2,20 м, и меньший вес — 12 кг, что позволяет ему достигать рекордных показателей по скорости — до 160 км/ч.

Старт поставок

«Калашников» начал поставки скоростного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Скат-220», пишет РБК. Сферы применения: охрана и обеспечение безопасности, природоохрана, сельское хозяйство, мониторинг протяженных объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и много другое.

По данным «Калашникова», новый аппарат создан на основе беспилотника «Скат-350М», но имеет меньшие размах крыла (2,2 м) и массу (12 кг), благодаря чему может достигать скоростей до 160 км/ч.

«Скат-220» снабжен малошумным электрическим двигателем, способен находиться в воздухе более 150 минут, стартует с катапульты, адаптирован к парашютной посадке; как и «Скат-350М», имеет высокие надежность и износостойкость.

Авторы профильных Telegram-каналов и военные специалисты, уже успевшие протестировать «Скат-220» в реальных условиях, отмечают высокую эффективность нового БПЛА. Ряд конструктивных замечаний и пожеланий, сформированных по итогам боевого применения опытных образцов в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине в 2026 г., были переданы на производство и уже учтены при сборке серийной партии.

«Калашников»
БПЛА «Скат-220»

Как сообщили в концерне «Калашников», дрон может применяться для решения широкого спектра задач, включая охрану объектов и обеспечение безопасности, природоохранную деятельность, мониторинг в сельском хозяйстве, а также контроль протяженных объектов ТЭК, транспортной инфраструктуры и линий электропередачи (ЛЭП).

Российский производитель

Концерн «Калашников» — крупнейший российский разработчик и производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, широкого спектра гражданской продукции: охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и инструмента.

Сегмент гражданской продукции предприятия включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна принадлежит государственной корпорации «Ростех», 49% были выкуплены частными инвесторами. Продукция «Калашникова» поставляется более чем в 27 стран мира.

Производство боевых БПЛА

В августе 2022 г. в концерне «Калашников» сообщили о создании дронов-камикадзе на фоне радикальных изменений тактики вооруженных конфликтов на глобальном уровне.

В конце мая 2023 г. представители концерна «Калашников» сообщили о запуске подразделения по производству комплексов с управляемыми барражирующими боеприпасами. Дроны предназначены для высокоточного поражения удаленных одиночных и групповых наземных объектов противника. Дивизиона специальных машин, созданный в структуре «Калашникова», помимо БПЛА, будет производить наземные средства их запуска, контрольно-проверочные машины, мобильные пункты управления из состава комплексов для корректировки стрельбы высокоточных боеприпасов, средства обслуживания техники специального назначения, также в дивизионе будут выполняться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разным направлениям.

Флагман отечественной стрелковой отрасли «Калашников» предоставил свои мощности предприятию народного военно-промышленный комплекса (ВПК) «Архангел» для производства беспилотников, писал CNews летом 2025 г. БПЛА в августе 2025 г. крайне востребованных в зоне СВО. В рамках подписанного меморандума компания «Архангел» займется отбором лучших технологических решений, их апробацией и боевыми испытаниями в зоне СВО, а концерн «Калашников» обеспечит массовый выпуск устройств.

Вместе с компанией «Архангел» концерн «Калашников» также организует обучение операторов для управления беспилотниками собственного производства и дронами других производителей, а также подготовку инструкторов. В пресс-службе концерна подчеркнули CNews, что такое партнерство в России способствует быстрому внедрению новых технологий, необходимых на передовой.

