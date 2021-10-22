Стартовали продажи беспроводных наушников vivo TWS 2 Series в России

Vivo объявила о старте продаж нового поколения беспроводных наушников TWS 2 Series с интеллектуальным активным шумоподавлением до 40 дБ и технологией DEEP-HD Audio. Обновленная серия включает модели vivo TWS 2 ANC и vivo TWS 2e, которые можно приобрести по цене 9990 руб. и 6990 руб. соответственно.

Vivo TWS 2 ANC — первые наушники vivo с активным шумоподавлением. Тщательно проработанный дизайн — от формы и габаритов до веса — учитывает тысячи отзывов пользователей.

Наушники TWS 2 ANC весят 4,7 грамма. В комплекте три размера мягких гибких амбушюр, чтобы пользователи могли выбрать оптимальный вариант. Инновационная система вентиляции и продуманный переход между передней и задней камерами наушника способствуют выравниванию давления.

В модели TWS 2 ANC были объединены усовершенствованная акустическая конструкция, электроника и алгоритмы, обеспечивающие не только исключительное шумоподавление, но и его интеллектуальную регулировку. Наушники непрерывно отслеживают внешние звуки и компенсируют их обратной звуковой волной. Шум можно уменьшить на 40 дБ. Интеллектуальный алгоритм реагирует на изменения окружающего шума и на то, как вы носите наушники, автоматически регулируя интенсивность шумоподавления соответствующим образом. При желании можно вручную выбрать сильную, среднюю или слабую интенсивность шумоподавления.

Беспроводные наушники vivo TWS 2e

Секрет качества звука vivo TWS 2 ANC заключается в новой технологии DEEP-HD Audio: aptX adaptive HD кодек и QHS 6Mbps для передачи Hi-Fi-звука. Благодаря высокой пропускной способности и HD-аудиокодеку скорость цифрового потока увеличивается. Это «скоростное шоссе» для беспроводного аудио, с помощью которого можно услышать максимальное количество музыкальных деталей, высокую чёткость звука и цельную звуковую картину.

TWS 2 ANC — это высокопроизводительная микросхема и аккумулятор повышенной ёмкости в компактном корпусе, обеспечивающий работу до 29 часов без подзарядки.

Благодаря обновлённому дизайну антенны и инновационным беспроводным технологиям стабильность соединения увеличена на 20%. Если система, от смартфона до наушников, полностью оптимизирована, задержка звука составляет всего 88 мс.

Модель представлена в цвете «Звёздный синий».

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В компактном корпусе vivo TWS 2e находится большая подвижная катушка, дополненная композитной диафрагмой из углеродного волокна и новой магнитной цепью.

Акустическая лаборатория vivo Golden Ears, известная разработкой Hi-Fi-решений для мобильных устройств, протестировала десятки различных материалов, провела тщательное исследование потребительской аудитории и произвела примерно 20 итераций настроек для достижения необходимого качества звучания.

Система акустических звуковых стереоэффектов DeepX 2.0 профессионального уровня разработана в результате многочисленных тестов и точных настроек. Два направленных микрофона TWS 2e обнаруживают и устраняют фоновый шум. Полностью обновлённая система снижает шум ветра на 148%, чтобы голос пользователя оставался чётким даже во время пробежки или езды на велосипеде. Благодаря обновлённому дизайну антенны и полностью оптимизированной системе задержка звука составляет всего 117 мс.

Для модели TWS 2e предусмотрена возможность одновременно подключить к ним до двух устройств и переключаться между ними автоматически.

TWS 2e — это высокопроизводительная микросхема и аккумулятор повышенной ёмкости в компактном корпусе. Благодаря уникальной системе управления питанием наушники позволят прослушивать до 30 часов музыки на одном заряде.

Модель представлена в цвете «Звёздный синий» и «Лунный белый».