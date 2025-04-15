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Formula V Line представляет корпуса Air Mesh G3 и G3 Plus

Formula V Line выпускает новую серию корпусов Air Mesh G3 — модели Air Mesh G3 и G3 Plus. Эти Micro-ATX корпуса доступны в черном и белом цветах. Об этом CNews сообщили представители Formula V Line.

Обе модели оснащены передней панелью с волнистой сеткой из пластика и стали. Боковая панель из закаленного стекла позволяет продемонстрировать сборку.

Несмотря на компактный размер, корпуса поддерживают видеокарты длиной до 340 мм, кулеры для процессоров высотой до 165 мм и до четырех накопителей (два 3,5" HDD + два 2,5" SSD). Для охлаждения предусмотрено до восьми мест для вентиляторов, а также поддержка радиаторов жидкостного охлаждения 240/280 мм спереди и сверху.

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Formula V Line
Formula V Line представляет корпуса Air Mesh G3 и G3 Plus

Air Mesh G3 поставляется с одним предустановленным 120-мм вентилятором сзади (в цвет корпуса).

Air Mesh G3 Plus оснащен четырьмя 120-мм вентиляторами с ARGB-подсветкой (три спереди, один сзади). В комплекте — встроенный хаб ARGB и управление подсветкой, совместимое с ПО материнских плат или ручными настройками.

Оба корпуса имеют переднюю панель ввода-вывода с портами USB 3.0, двумя USB 2.0 и HD-аудио для подключения устройств.

Air Mesh G3 черный и белый уже доступны в России по стоимости 3990 руб. и 4490 руб. соответственно. Air Mesh G3 Plus черный и белый будут доступны в России в ближайшее время по ориентировочной стоимости 5990 руб.

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