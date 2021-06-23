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Ростех
Эльбрус 801
Сериия моноблоков


23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 1
15.04.2021 «Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах» 1
17.02.2021 Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 3
29.10.2020 Минобороны России тайно закупается компьютерами на «Эльбрусах» на сотни миллионов 1
22.10.2020 Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С» 9
15.09.2020 Создатели «Эльбрусов» удвоили выручку, но долги ее сильно перекрыли 1
10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 1
18.05.2020 Минобороны под покровом тайны покупает компьютеры на «Эльбрусах» за 195 миллионов 1
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 2
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
23.12.2019 ОС «Лотос» получила поддержку аппаратной платформы «Эльбрус» 1
11.11.2019 Банк «Ростеха» дал 520 миллионов разработчикам компьютеров на «Эльбрусах» 1
31.10.2019 РЖД строит на «Эльбрусах» систему управления движением поездов 1
23.10.2019 Новая инфосистема для силовиков работает на «Эльбрусах» 1
15.10.2019 «Ростех» представил решения для цифровой инфраструктуры Москвы 1
20.09.2019 На процессорах «Эльбрус» выпущен дешевый многопользовательский ПК. Цена 6
20.09.2019 Концерн «Автоматика» оснастил экспериментальными компьютерами «Эльбрус» Кванториум в Вологде 3
28.08.2019 «Ростех» уместил в одном ПК процессоры «Эльбрус» и Intel, установив российскую ОС параллельно с Windows 2
27.08.2019 Первый моноблок для силовиков на процессорах «Эльбрус» готов к серийному выпуску 5
27.08.2019 Концерн «Автоматика» представил моноблок «Эльбрус 801М» в новом корпусе 7
02.08.2019 У создателей «Эльбрусов» выручка от военных разработок выросла в 14 раз 1
05.07.2019 Создателям «Эльбрусов» половину выручки могут обеспечить военные, заказавшие тысячу российских серверов 4
15.04.2019 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве 1
04.03.2019 «БАРС.Образование» доступна для ПК «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
08.01.2019 МИД затеял переезд на «Эльбрусы» 1
13.11.2018 На «Эльбрусы» начали устанавливать альтернативную полноценную ОС 2
18.10.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018 1
28.09.2018 Минобороны «скромно» закупает ПК на «Эльбрусах» на 400 миллионов 1
06.06.2018 Выпущен полноценный дистрибутив «Альт Линукс» для серверов на «Эльбрусах» 1
10.04.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве 1
16.03.2018 Российские технологии «детекции» лиц и автомобилей перенесли на «Эльбрусы» для нужд МВД 1
29.12.2017 Smart Engines протестировала системы «Эльбрус» в задачах компьютерного зрения 1
25.10.2017 Компьютеры «Эльбрус» будут оснащаться системой распознавания документов 35 стран 1
22.05.2017 Маленькие суперкомпьютеры на «Эльбрусах» для Минобороны подорожали в три раза 1

Публикаций - 35, упоминаний - 68

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 20
Ростех - Ростехнологии 2230 15
Ростех - Концерн Автоматика 398 13
Intel Corporation 4221 5
Базальт СПО 206 4
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software 19 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
Fastwel - Фаствел 15 2
Nvidia Corp 2047 2
РТСофт - RTSoft 44 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Элтеза - Elteza 3 2
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 4 2
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 7 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Gigabyte Technology 137 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
AMD - Advanced Micro Devices 1690 2
Технополис GS 39 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Inforser - Инфорсер Инжиниринг 2 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
Gaijin Entertainment 52 1
ALT Linux Team 14 1
Анкад - Ancud 21 1
AlterKnowledge 4 1
Jumio 12 1
MITEK Systems 7 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 17 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
Intermech - Интермех НПП 9 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 12 1
1С Софтехно 2 1
Русньютек - Rosnewtech 2 1
Русские программы 2 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 4
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
Измайлово Альфа - гостиничный комплекс в Москве 5 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 1
Ростех Новикомбанк 28 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 5
Правительство РФ 2209 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1443 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
DDR - Double data rate 1080 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 321 3
ARM64 - Архитектура процессора 1021 3
Gigabit Ethernet 366 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 2
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 2
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 2
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 2
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 2
USB Type-A - USB-A 148 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 159 1
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 11 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 218 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
Умные платформы 500 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 347 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 41 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 149 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 26
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 18
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 12
Intel x86 - Архитектура процессора 995 10
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 9
Linux OS 4288 6
Автоматика Бином-КА 7 6
ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 10 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 5
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 4
Intel Core - Семейство процессоров 865 4
C++ - Язык программирования 284 4
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 3
Fastwel CPC - процессорный модуль 5 3
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 7 3
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 8 3
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 3
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 3
СВД Встраиваемые Системы - КПДА 9 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 3
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 3
Microsoft Windows 10 6691 2
Kingston SSDnow SMS 2 2
Microsoft Windows 864 2
МЦСТ - Эльбрус Линукс 5 2
AeroCool VX - серия блоков питания 2 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 2
AeroCool PGS-Q 2 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 2
Nvidia GeForce GTX 2090 2
NXP iMX - серия процессоров 2 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
SPARC LEON - 32-битное микропроцессорное ядро 3 2
Beremiz - интегрированная среда разработки для ПЛК с открытым исходным кодом 2 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 2
Кабанов Владимир 174 5
Смирнов Алексей 142 4
Ким Александр 32 2
Трушкин Константин 43 2
Большаков Олег 1 1
Фефилов Андрей 1 1
Горшенин Максим 15 1
Дегтярь Николай 1 1
Коберда Николай 1 1
Лубинец Владимир 1 1
Булатов Дмитрий 1 1
Покид Александр 1 1
Коляда Виталий 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Завьялов Игорь 2 1
Рондарев Игорь 1 1
Георгиева Елена 5 1
Фурсин Алексей 100 1
Боярков Федор 7 1
Ермолинский Алексей 1 1
Музалевский Александр 1 1
Путин Владимир 1831 1
Варварик Александр 1 1
Смирнов Александр 44 1
Ракова Марина 11 1
Ахмеров Тимур 73 1
Сахненко Сергей 71 1
Терещенко Денис 38 1
Абакумов Евгений 103 1
Кисляков Евгений 83 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Арлазаров Владимир 118 1
Кувшинников Олег 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Россия - Вологда 194 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Россия - Калининградская область 544 2
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - Йошкар-Ола 109 1
Россия - Калининградская область - Гусев 56 1
Россия - Астрахань 242 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 679 1
Россия - Красноярский край 671 1
Россия - Ивановская область 263 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Китай - Тайвань 599 1
Россия - Приморский край - Приморье 608 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - Вологодская область 322 1
Россия - Тульская область 755 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 1
CNews Analytics 1992 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 16
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 3
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 4 3
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 6 2
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 5 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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