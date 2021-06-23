Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех
Эльбрус 801
Сериия моноблоков
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 68
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 5
|Смирнов Алексей 142 4
|Ким Александр 32 2
|Трушкин Константин 43 2
|Большаков Олег 1 1
|Фефилов Андрей 1 1
|Горшенин Максим 15 1
|Дегтярь Николай 1 1
|Коберда Николай 1 1
|Лубинец Владимир 1 1
|Булатов Дмитрий 1 1
|Покид Александр 1 1
|Коляда Виталий 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Завьялов Игорь 2 1
|Рондарев Игорь 1 1
|Георгиева Елена 5 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Боярков Федор 7 1
|Ермолинский Алексей 1 1
|Музалевский Александр 1 1
|Путин Владимир 1831 1
|Варварик Александр 1 1
|Смирнов Александр 44 1
|Ракова Марина 11 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Терещенко Денис 38 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Кувшинников Олег 12 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771514, в очереди разбора - 675196.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771514, в очереди разбора - 675196.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru