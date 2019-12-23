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ОС «Лотос» получила поддержку аппаратной платформы «Эльбрус»

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Компания «Энстрим», занимающая разработкой операционной системы «Лотос», объявила о расширении семейства редакций дистрибутивов ОС «Лотос» и выпуске редакций ОС для вычислительных комплексов, компьютеров, рабочих станций и серверов на базе отечественных процессоров «Эльбрус».

Сообщается, что дистрибутив программной платформы адаптирован для работы на серверах «Эльбрус-4.4» и персональных компьютерах «Эльбрус-401», «Эльбрус-801», функционирующих на базе микропроцессоров «Эльбрус-4С» и «Эльбрус-8С» с собственной российской архитектурой на базе широкого командного слова (VLIW) разработки МЦСТ. При этом подчеркивается, что все программное обеспечение функционирует в родных кодах микропроцессора «Эльбрус».

Программный комплекс может применяться в органах государственной власти, государственных корпорациях, в образовательных учреждениях и бизнес-структурах.

ОС «Лотос» позволяет администраторам поддерживать групповые политики в домене службы каталогов Active Directory и Lotos Directory. Графическая консоль администрирования упрощает сотрудникам управление ИТ-инфраструктурой. Дополнительно разработчики предусмотрели инструменты для простого перехода на ОС с ранее установленных систем. «Лотос» поддерживает популярные средства защиты информации (СЗИ), в том числе криптографическую защиту (СКЗИ). Система полностью соответствует требованиям законодательства в области защиты информации.

По словам генерального директора Института управляющих машин им. И.С.Брука Александра Кима, выпуск ОС «Лотос» для «Эльбруса» является существенным шагом на пути построения экосистемы программного обеспечения для отечественной аппаратной платформы.

«Мы планируем и дальше поддерживать развитие различных операционных систем для платформы "Эльбрус"», — сказал руководитель ИНЭУМ им. И.С. Брука.

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