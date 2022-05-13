В России началось производство мобильных комплексов связи для силовиков. Их собирают на базе внедорожников

Российские силовики получат мобильные комплексы связи на базе внедорожников. Их производством занялся завод КЭМЗ в Калуге из состава «Ростеха». В проект вложено свыше 90 млн руб., и специально для него на территории завода построен отдельный гигантский производственный комплекс. Предполагаемый объем выпуска – 100 автомобилей в год.

Комплексы связи поставят на колеса

Российские силовые структуры в обозримом будущем получат в свое распоряжение новые мобильные комплексы связи и управления. Их производство инициировал концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех».

Мобильные комплексы представляют собой автомобили повышенной проходимости, экипированные, по информации «Ростеха», «цифровыми системами передачи данных, спутниковой связью и специальным оборудованием». На запрос CNews, о каких именно системах и передачи данных идет речь, представители «Автоматики» и «Ростеха» на момент публикации материала ответить не смогли. Также они не уточнили, что в данном случае подразумевается под «специальным оборудованием».

Сверхтаинственный проект Ростеха

Автомобили предназначены для использования российскими силовыми структурами. На вопрос CNews, кому именно они в итоге достанутся, разработчики отвечать отказались, так что мобильные комплексы в свое распоряжение могут получить как полицейские, так и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) или Росгвардии.

О новой инициативе «Ростеха» неизвестно почти ничего

Какие именно автомобили будут превращены в комплексы связи, на момент публикации материала оставалось тайной. Известно лишь, что это будут именно внедорожники, так как только они обладают заявленной повышенной проходимостью. Таким образом, российские силовики с одинаковой вероятностью могут получить в свое распоряжение продукцию российского УАЗа или ввезенные по правилам параллельного импорта Land Cruiser японской Toyota.

Сборка комплексов будет осуществляться на мощностях Калужского электромеханического завода (КЭМЗ). Специально для этого на его территории был возведен отдельный производственный корпус.

Десятки миллионов инвестиций

Проект «Ростеха» по внедрению в российские силовые структуры внедорожников со средствами связи на борту потребовал крупных вложений. По информации госкорпорации, размеры инвестиций в этот проект составили в пределах 91 млн руб. «Из них собственные средства КЭМЗ – 55,9 млн.руб и федеральные – 35,4 млн.руб», – сообщили CNews представители «Ростеха».

Источник (или источники) средств не раскрываются. «Проект реализован в рамках Федеральной целевой программы модернизации и технического перевооружения предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса – прим. CNews», – сказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (работает под брендом «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

Не исключено, что под автомобилем с повышенной проходимостью авторы проекта подразумевают именно УАЗ «Патриот»

Производственный корпус на заводе КЭМЗ, построенный специально для нужд по выпуску мобильных комплексов связи, имеет площадь 1800 кв. м. Со слов представителей «Ростеха», он экипирован «передовым оборудованием, необходимым для выпуска средств связи и управления для спецзаказчиков».

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В сумме из ворот завода будут выезжать до 100 мобильных комплексов связи в год. О наращивании объемов выпуска речи пока нет. «Комплексы созданы на базе отечественных машин. Сегодня комплексы управления и связи уже производятся серийно и поставляются заказчику», – сказали CNews представители «Ростеха».

«Сегодня же мы будем способны обеспечить выпуск более 100 машин, – заявил в рамках церемонии открытия производственной площадки генеральный директор КЭМЗ Борис Мовтян. – И теперь у концерна “Автоматика” есть новая современная производственная площадка с профессиональным рабочим и конструкторским коллективом для развития нашей техники» (цитата по ТАСС).

Опыт есть

Завод КЭМЗ основан в августе 1917 г., что делает его старейшим предприятием из состава концерна «Автоматика» на май 2022 г. У него есть несколько основных стратегических направлений производственной деятельности как в сфере гражданской продукции, так и в сфере продукции двойного назначения являются. К ним относятся телекоммуникационное и серверное оборудование, рабочие станции (в том числе на доверенных российских платформах), системы обеспечения безопасности, устройства интернета вещей, комплексы класса «Умный город» и «Безопасный город» и др.

В частности, в КЭМЗ имеет опыт производства рабочих станций «Эльбрус 801-РС» на базе российского процессора «Эльбрус-8С». Как сообщал CNews, еще в ноябре 2018 г. Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в «Ростех») заказал у завода партию из 1000 таких станций. КЭМЗ должен был их изготовить и поставить двумя траншами — 300 штук до 1 марта 2019 г. и 700 штук до 31 марта 2019 г.

Как заявил Борис Мовтян на церемонии открытия нового производственного комплекса завода, КЭМЗ на протяжении девяти лет (с 2013 г.) неоднократно участвовал в федеральных программах, связанных с техническим перевооружением. За последние пять лет инвестиции в развитие данного направления составили в пределах 3 млрд руб. в год, что позволило за тот же период нарастить объемы производства с 2 млрд руб. до 5 млрд руб. в год.