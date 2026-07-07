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СВД ВС КПДА Нейтрино
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 20
СВД ВС и организации, системы, технологии, персоны:
|Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 5
|Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
|Гранит 56 1
|Аксион-холдинг - Ижевский мотозавод 1 1
|А.Б.Р.Траст 1 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 482 1
|Путин Владимир 3446 2
|Варварик Александр 1 1
|Покид Александр 1 1
|Музалевский Александр 1 1
|Ермолинский Алексей 1 1
|Фефилов Андрей 4 1
|Бакланов Михаил 10 1
|Дегтярь Николай 1 1
|Коберда Николай 1 1
|Большаков Олег 1 1
|Ковальчук Юрий 36 1
|Коляда Виталий 1 1
|Давидчук Андрей 1 1
|Рондарев Игорь 1 1
|Левин Марк 1 1
|Корнеев Константин 4 1
|Сеньков Андрей 2 1
|Осипов Глеб 1 1
|Сорокина Надежда 2 1
|Попченко Филипп 1 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Макаров Валентин 251 1
|Трушкин Константин 60 1
|Степанюк Михаил 80 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3927 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.