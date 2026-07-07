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СВД ВС КПДА Нейтрино

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.07.2026 Sitronics Group разработала опытные образцы высокопроизводительного сервера на базе российского процессора «Эльбрус-16С» 1
11.03.2024 НПП «Релэкс» получило подтверждение соответствия СУБД «Линтер Бастион» новым требованиям ФСТЭК 1
08.12.2022 Merlion стал первым официальным дистрибьютором СУБД компании РЕЛЭКС 1
26.11.2019 Свет увидел ноутбук для подводных лодок на «Эльбрусах» с 3D-ускорителем 1
22.04.2019 Испытания СДКУ «Фокус» в системе сертификации МО РФ успешно завершены 2
15.04.2019 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве 1
13.11.2018 На «Эльбрусы» начали устанавливать альтернативную полноценную ОС 1
26.10.2018 «СВД Встраиваемые Системы» и «МЦСТ» обеспечили поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в ЗОСРВ «Нейтрино-Э» 1
18.10.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018 1
02.08.2018 Компания «друга Путина» готова к выпуску 10-килограммовых ноутбуков на «Эльбрусах» 1
16.04.2018 «МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость «Эльбрус-4.4» с «Нейтрино-Э» 1
10.04.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве 1
16.11.2017 ЗОСРВ «Нейтрино» 2016 года прошла сертификацию ФСТЭК России. 1
10.11.2017 В Санкт-Петербурге состоится семинар «Технологии QNX и КПДА в России» 1
07.04.2017 Процессорная платформа «Мультикор» поддерживается отечественной ЗОСРВ «Нейтрино» 1
07.04.2017 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля 1
28.03.2017 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля 1
09.12.2016 В России готовятся гигантские проекты на «Эльбрусах», «Байкалах», ОС «Касперского» и Tizen 1
04.01.2016 На процессорах «Байкал» начнут выпускать компьютеры для поездов и самолетов 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

СВД ВС и организации, системы, технологии, персоны:

СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 412 12
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 8
BlackBerry - QNX Software Systems 49 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 481 7
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 8 5
РТСофт - RTSoft 100 4
Intel Corporation 12780 4
Fastwel - Фаствел 33 4
ЦПС - ЦентрПрограммСистем - CPS 18 4
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 81 3
Анкад - Ancud 50 3
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 21 3
9516 3
AMD - Advanced Micro Devices 4623 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2991 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 920 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 64 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
TI - Texas Instruments Incorporated 846 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 332 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
Скан Инжиниринг Телеком 3 1
Симметрон ЭК - Симметрон Электронные Компоненты 6 1
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 57 1
Навиком - Navicom 17 1
Ростелеком 10871 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5599 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3434 1
Multiclet - Мультиклет 22 1
MediaTek - Ralink 591 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 973 1
Allwinner Technology 23 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 44 1
HID Global - HID Corporation 125 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 277 1
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 5
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Гранит 56 1
Аксион-холдинг - Ижевский мотозавод 1 1
А.Б.Р.Траст 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 482 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5934 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5578 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 61 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28070 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25288 13
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СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1040 14
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 226 13
СВД ВС - СДКУ Фокус КПДА - Система диспетчерского контроля и управления 9 8
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 182 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 7
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Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 11 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 5
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 57 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 5
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Fastwel CPC - процессорный модуль 5 4
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 4
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 401‑PC ПЭВМ - Эльбрус 101-PC 12 4
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Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 104 1
Ростех - Росэлектроника - ЕС1866 - Защищенный ноутбук на микропроцессоре Эльбрус 1С+ 3 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 11 1
ALMI AlterOS 114 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 53 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164859 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19406 8
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21440 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 511 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57237 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3285 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7018 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11471 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 371 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2651 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2177 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 594 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5999 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53078 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8833 1
Энергетика - Energy - Energetically 5803 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8448 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9085 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3927 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 7
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 73 4
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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