Merlion стал первым официальным дистрибьютором СУБД компании РЕЛЭКС

Merlion и РЕЛЭКС, российская ИТ-компания, более 30 лет создающая технологические решения для бизнеса и государственных структур, подписали дистрибьюторское соглашение. Merlion стал первым и на сегодняшний день единственным официальным дистрибьютором программных продуктов разработчика — СУБД «Линтер стандарт» и СУБД «Линтер бастион». Об этом CNews сообщили представители Merlion.

РЕЛЭКС является членом ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и входит в объединение компаний-разработчиков программного обеспечения России НП «Руссофт».

Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion: «Рынок отечественных систем управления базами данных набирает обороты и в этом направлении очевидны большие перспективы. Все это будет работать, в частности, на эффективность нашего сотрудничества с компанией РЕЛЭКС и, в целом, на дальнейшее совместное развитие сегмента отечественных СУБД».

Михаил Бакланов, директор Центра СУБД компании РЕЛЭКС: «Расширение использования системного программного обеспечения, полностью разработанного в России, является ключевой задачей, которая поможет в становлении цифровой независимости нашей страны. Мы надеемся, что наше сотрудничество с компанией Merlion будет позитивным и выгодным для всех партнеров».

Дистрибьютор уже начал предлагать партнерам продукты вендора — они размещены на сайте Merlion в разделе российских решений.

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«Линтер стандарт» — разработанная в России СУБД. Предоставляет возможность разработки прикладных задач в наиболее распространенных операционных системах: Windows, Linux, а также в российских «Альт», Astra Linux и «Роса». «Линтер стандарт» не ограничивает пользователя в выборе средств разработки приложений. В каждой из поддерживаемых ОС СУБД предоставляет разработчику полный набор интерфейсов и утилит. СУБД подойдет для встраиваемых решений, в том числе для IoT, M2M устройств.

«Линтер бастион» — российский специализированный сервер баз данных, обеспечивающий высокий уровень безопасности в государственных информационных системах и автоматизированных системах управления, в том числе предназначенных для обработки и хранения секретной информации. «Линтер бастион» имеет сертификаты ФСТЭК и Министерства обороны, которые позволяют создавать автоматизированные системы до класса 2А включительно. Включено в Единый реестр российского программного обеспечения. Система предназначена для использования, прежде всего, в подразделениях Министерства обороны, Министерства внутренних дел России, в силовых структурах, на предприятиях, обеспечивающих государственный оборонный заказ. Также эту версию сервера выбирают коммерческие компании, заботящиеся о сохранении конфиденциальной информации и персональных данных своих сотрудников. «Линтер бастион» обеспечивает оптимальную работу в средах Windows, Linux, QNX, а также на российских ОС: Astra Linux Common Edition, Astra Linux Special Edition, «Альт 8 СП», «Альт рабочая станция», «Альт сервер», «Альт образование», «Альт сервер виртуализации», ЗОСРВ «Нейтрино», «Нейтрино-Э», КПДА, «Ред ОС», AlterOS, «РОСА НИКЕЛЬ», «РОСА КОБАЛЬТ» и «РОСА ХРОМ».

Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.

Партнерская сеть Merlion насчитывает 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. В портфеле компании Merlion 1900 брендов и более 244 тыс. позиций ассортимента. Компания развивает свой портфель российских ИТ-брендов и сотрудничает с более чем 100 отечественными производителями.