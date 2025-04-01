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Бакланов Михаил


01.04.2025 Система «Электронный бюджет» Калининградской области перешла на СУБД «Сокол» 1
03.12.2024 Эксперты «ФОРС Дистрибуция» подтвердили высокую производительность СУБД SoQoL 1
01.11.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с российскими СУБД семейства «Линтер» 1
15.05.2024 Подтверждена совместимость СУБД «Линтер Бастион» с ЗОСРВ «Нейтрино» 1
29.02.2024 Революция в мире реляционных СУБД. SoQoL — новый стандарт архитектуры систем управления данными 1
08.12.2022 Merlion стал первым официальным дистрибьютором СУБД компании РЕЛЭКС 1
17.08.2021 СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт» 1
15.03.2019 Россияне поставят в США ТВ-приставку с распознаванием лиц 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Бакланов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 52 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 2
МегаФон 9094 1
ИКС 326 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 73 1
Zoom TV 1 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Sugar Help 1 1
Базальт СПО - BaseALT 677 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 1
Merlion - Мерлион 825 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
Softline - Софтлайн 2895 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 60 1
ФОРС - Центр разработки 641 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 240 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5526 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3173 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 685 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 736 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11571 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25708 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7566 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2185 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7807 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1274 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5843 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 888 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1024 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1283 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11341 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6730 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12127 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3183 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4319 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5181 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 480 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20993 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6855 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1347 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12689 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3942 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3068 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1676 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5299 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9370 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3458 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 565 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24485 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6932 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21511 1
СУБД - ACID - atomicity, consistency, isolation, durability - атомарность, согласованность, изолированность и устойчивость 35 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6754 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 71 6
Linux OS 10115 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 139 2
Google Android TV 322 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 992 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 222 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 542 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 180 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 200 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 192 1
СВД ВС - КПДА Нейтрино 18 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 91 1
Dash - Криптовалюта 54 1
ALMI AlterOS 96 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 38 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 122 1
НТЦ ИТ Роса - Никель - Linux 4 1
Microsoft Windows 15803 1
РЕЛЭКС - SoQoL 6 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 1
Intel x86 - архитектура процессора 1878 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 936 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 113 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 259 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 525 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 153 1
Добродеев Борис 95 1
Галицкий Александр 107 1
Черепенников Антон 84 1
Сахненко Сергей 89 1
Вермишян Геворк 63 1
Стрешинский Иван 38 1
Бутенко Владислав 4 1
Вакурин Максим 1 1
Смирнов Алексей 243 1
Степанюк Михаил 68 1
Мирзоев Мурад 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 7
Россия - СФО - Томская область - Томск 945 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 1
Европа 21858 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 901 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2283 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4016 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2783 1
Россия - СФО - Новосибирск 4366 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3165 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1315 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 4
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 513 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2448 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5156 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5602 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 318 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2299 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11058 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 816 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2406 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Образование в России 2252 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1296 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3256 1
ТГУ - Томский государственный университет 178 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 79 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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