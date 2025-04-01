Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бакланов Михаил
Бакланов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|РВК - Российская венчурная компания 551 1
|USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
|Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 240 1
|Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 685 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 736 1
|Добродеев Борис 95 1
|Галицкий Александр 107 1
|Черепенников Антон 84 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Вермишян Геворк 63 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Бутенко Владислав 4 1
|Вакурин Максим 1 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Мирзоев Мурад 26 1
|ТГУ - Томский государственный университет 178 1
|ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 79 1
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.