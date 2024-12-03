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Эксперты «ФОРС Дистрибуция» подтвердили высокую производительность СУБД SoQoL

«Форс Дистрибуция» провела лабораторное тестирование новой СУБД SoQoL, разработанной компанией РЕЛЭКС. СУБД SoQoL – база данных, созданная российскими программистами. Код СУБД SoQoL создан российскими специалистами и не содержит элементов импортного ПО, в том числе open source. Данная СУБД является полностью независимым от зарубежного рынка решением. Об этом CNews сообщили представители «АО НПП РЕЛЭКС».

Команда «ФОРС Дистрибуции» совместно со специалистами компании РЕЛЭКС провела тестирование нового продукта СУБД SoQoL, концентрируясь на тестах OLTP с высокой нагрузкой и с большим количеством пользовательских сессий.

Результаты тестирования: СУБД SoQoL демонстрирует исключительно высокую производительность в тестах нагрузки OLTP; производительность SoQoL выше известных импортных аналогов. Особенно заметно преимущество SoQoL при большом количестве пользовательских сессий.

Благодаря прогрессивной архитектуре, заложенной в СУБД SoQoL, и использованию современных неблокирующих алгоритмов, SoQoL демонстрирует большую скорость обработки запросов по сравнению с традиционными иностранными системами.

«Реализовав на практике современную теорию неблокирующих СУБД, нашим коллегам из РЕЛЭКС удалось создать СУБД, действительно впечатляющую своей производительностью. Мы уверены, что это решение вызовет большой интерес в партнерском сообществе ФОРС, что позволит расширить список прикладных решений, основанных на СУБД SoQoL», - отметил технический директор «ФОРС Дистрибуции» Андрей Тамбовский.

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Облачные тренды

«Проведенное коллегами из компании «ФОРС Дистрибуция» тестирование нашей новой системы, вышедшей в начале этого года в релиз, позволит большему числу компаний узнать и принять как факт возможности СУБД SoQoL, которые для многих удивительны в сравнении с предлагаемыми на рынке СУБД. Компании смогут наконец-то решить стоявшие перед ними долгое время проблемы быстродействия систем или серьезно снизить стоимость их содержания», — сказал проведенное тестирование директор Центра СУБД компании РЕЛЭКС Михаил Бакланов.

В настоящее время команда СУБД SoQoL работает над расширением функциональных возможностей продукта, обеспечением отказоустойчивости, добавления возможностей и инструментария для встраивания в ИТ-инфраструктуру заказчика.

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