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Тамбовский Андрей


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 «Форс Дистрибуция» стала официальным дистрибутором DataLens Enterprise 1
03.12.2024 Эксперты «ФОРС Дистрибуция» подтвердили высокую производительность СУБД SoQoL 1
02.10.2024 «Форс Дистрибуция» провела тестирование сервера Java-приложений Libercat для задач импортозамещения 1
17.06.2024 Сервер «ДатаРу БС» продемонстрировал высокую производительность при работе с СУБД Oracle. 1
24.05.2024 «ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat 1
14.09.2023 «Форс дистрибуция» начинает использовать оборудование «Dатару» в своих проектах 1
07.08.2023 «Форс дистрибуция» стала партнером «Базальт СПО» 1
01.11.2022 «Форс технологии» завершила тестирование продуктов Arenadata 1
20.04.2017 «ФОРС Дистрибуция» использует Oracle Management Cloud для аналитики и улучшения ИТ-инфраструктур 1
14.03.2017 Luxms запускает облачное решение Luxms BI на платформе облачных сервисов SkyFORS 1
03.02.2017 CMA Small System AB провела стресс-тестирование банковской платформы IFTS на Oracle Database Appliance 1
12.01.2017 Решение «БОСС-Кадровик» протестировано на базе платформы облачных сервисов SkyFORS 1
10.11.2016 Compass Plus завершила стресс-тестирование платформы TranzAxis на Oracle Exadata 1
17.10.2016 Облачный сервис «SkyFors» разместится в дата-центре IXcellerate 1
27.06.2016 «Форс Дистрибуция» поможет партнерам в развитии бизнеса по облачным продуктам Oracle 1
13.01.2016 «Форс Дистрибуция» стала официальным дистрибьютором Dbvisit 1
05.11.2013 «Форс Дистрибуция» протестировала решения Ultima eCommerceERP для онлайн-торговли 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Тамбовский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 659 16
ФОРС Дистрибуция 40 13
Oracle Corporation 6790 12
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 144 2
Luxms 91 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 301 1
ФОРС Технологии 2 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Базальт СПО - BaseALT 725 1
IXcellerate - Икселерейт 129 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 61 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5098 1
8634 1
IBM - International Business Machines Corp 9493 1
Nvidia Corp 3616 1
CMA Group Holding - CMA Small System AB - СМА Смол Системз 13 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 60 1
Россети Ленэнерго 1700 1
НСПК - Национальная система платежных карт 869 1
Газпром ПАО 1379 1
Альфа-Банк 1809 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 88 1
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 20 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4581 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11936 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22197 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31039 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16485 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11587 5
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 190 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21546 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26398 4
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 133 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3022 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7037 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7870 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10765 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1137 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1133 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2707 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2951 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5730 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5513 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 574 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6692 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2136 2
Стресс-тестирование - Stress testing 67 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32617 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21391 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 508 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 399 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9651 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4729 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3864 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5018 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2235 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3345 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9825 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1197 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2321 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 124 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6058 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1513 1
ФОРС - FORS Solution Center 9 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1105 4
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 4
ФОРС Дистрибуция - SkyFORS 6 4
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 79 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 3
Intel x86 - архитектура процессора 1931 3
Apple iPhone 6 4863 3
Oracle ODA - Oracle Database Appliance 18 3
Oracle Engineered Systems 48 2
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 119 2
Oracle Java - язык программирования 3265 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 305 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 2
BellSoft - LiberCat 55 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 2
Oracle Java Development Kit - JDK 184 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2151 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 1
Oracle Management Cloud 17 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Luxms BI 90 1
Oracle APM - Oracle Application Performance Monitoring 5 1
Oracle Exalogic 73 1
Oracle TranzAxis 2 1
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 1
Apache Hadoop 443 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 782 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 18 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 47 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 140 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 21 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
Oracle Cloud Storage Services - Oracle Storage Cloud 10 1
Ultimate Humanless Enterprises - Ultimate H.E. - Интеллектуальные управляющие системы предприятия - Прото-dia$par - Ultima ERP - Ультима ERP 3 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 44 1
Гусев Михаил 25 1
Шестаков Сергей 18 1
Кочергина Александра 1 1
Толстых Юрий 4 1
Струченко Алексей 8 1
Мартынов Антон 22 1
Курамшин Денис 1 1
Золотарева Екатерина 26 1
Фокин Дмитрий 21 1
Луковкин Николай 4 1
Марченко Артём 1 1
Кузнецов Александр 135 1
Карпов Роман 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14326 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3123 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9514 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1258 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49903 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 887 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8067 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5116 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6032 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11428 1
ИТ-аналитика 45 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14456 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3275 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3062 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1796 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25157 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6343 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1667 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 888 1
Металлы - Платина - Platinum 474 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 39 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5663 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7127 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2709 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6466 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 347 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2526 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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