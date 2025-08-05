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Тамбовский Андрей
УПОМИНАНИЯ
Тамбовский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Гусев Михаил 25 1
|Шестаков Сергей 18 1
|Кочергина Александра 1 1
|Толстых Юрий 4 1
|Струченко Алексей 8 1
|Мартынов Антон 22 1
|Курамшин Денис 1 1
|Золотарева Екатерина 26 1
|Фокин Дмитрий 21 1
|Луковкин Николай 4 1
|Марченко Артём 1 1
|Кузнецов Александр 135 1
|Карпов Роман 75 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151648 14
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14326 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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