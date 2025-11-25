Новые возможности для бизнеса: интеграция RuBackup и YDB обеспечивает резервное копирование для высоконагруженных систем

Компания «ФОРС Дистрибуция» завершила интеграцию YDB с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup от компании «РуБэкап». Решение разработано при экспертной поддержке специалистов компании и обеспечивает удобный и безопасный процесс резервирования и восстановления данных для высоконагруженной распределенной СУБД YDB — реляционной СУБД с открытым ядром. Об этом CNews сообщили представители ООО «ФОРС Дистрибуция».

Возможности интеграции

Интеграция системы обеспечения сохранности данных RuBackup и YDB для создания высоконагруженных отказоустойчивых приложений, обрабатывает петабайты данных при миллионах транзакций в секунду. Новая функциональность стала доступна в релизе RuBackup 2.5.

СУБД YDB — реляционная СУБД с открытым ядром, предназначенная для создания высоконагруженных и географически распределенных систем. Подходит для транзакционных приложений, корпоративных хранилищ и систем потоковой обработки данных.

СХД RuBackup — решение для автоматизированной защиты данных инфраструктурных систем любого масштаба. Обеспечивает защиту данных сред виртуализации и виртуальных машин, физических сервисов, бизнес-приложений и баз данных.

Интеграция от RuBackup и YDB полезна для компаний, которым необходимо обеспечить централизованное управление сохранностью данных и полное его соответствие нормативным требованиям. Интеграция не имеет аналогов на рынке, так как обеспечивает прямую совместимость с СУБД YDВ и одновременно обеспечивает поддержку требований со стороны бизнеса и регуляторов к хранению данных.

Финансовые и банковские организации, телеком компании, маркетплейсы, крупнейшие владельцы и операторы данных получают доступ к безопасному и масштабируемому резервированию и восстановлению данных в рамках инфраструктуры хранения данных любой сложности.

Это решение подходит и для корпоративных заказчиков, которые хранят критически важную информацию, и для разработчиков, создающих приложения на базе YDB и нуждающихся в автоматизации процесса бэкапа, а также для представителей бизнеса, кому нужно обеспечить сохранность данных и обеспечить непрерывность процессов в своей инфраструктуре.

Андрей Тамбовский, директор по технологиям «ФОРС Дистрибуции»: «Мы провели комплексные испытания на совместимость СУБД YDB и RuBackup. Проведенные на нашей площадке тесты подтвердили возможность применения RuBackup для обеспечения всех процедур резервного копирования YDB. Это особенно важно для компаний, которые уже используют RuBackup или выбирают систему резервного копирования — они могут быть уверены в совместимости решений и защите своих инвестиций в ИТ-инфраструктуру».