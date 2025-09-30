Разделы

«Форс Дистрибуция» стала дистрибьютором Postgres Professional

Компания «Форс Дистрибуция» заключила соглашение с Postgres Professional и получила статус дистрибутора одной из отечественных СУБД — Postgres Pro.

Партнерство с Postgres Professional позволяет профессиональным участникам ИТ-рынка использовать опыт и ресурсы дистрибутора для ускорения развития своего бизнеса, связанного с российскими СУБД, и повышения качества сервисов, предоставляемых заказчикам.

«Наша сила — в глубоком понимании технологий и потребностей рынка в области СУБД. Обладая опытом продвижения высокотехнологичных решений, сегодня мы готовы применять его для поддержки отечественного сообщества, профессионально работающего в этой сфере. Postgres Pro — это логичный и стратегически важный выбор, в том числе и для многих наших партнеров, которые теперь могут получить нашу поддержку на всех этапах своих проектов», — отметил Андрей Тамбовский, директор по технологиям «Форс Дистрибуции».

«Мы рады видеть «Форс Дистрибуцию» в числе наших дистрибьюторов. Глубокая экспертиза и портфель сложных ИТ-решений «Форс Дистрибуции» будут усилены технологиями и разработками Postgres Professional в области СУБД-строения. Наше сотрудничество станет важным ресурсом для партнеров и заказчиков: оно позволит поддерживать как существующие, так и новые проекты, ускорит переход предприятий на отечественные технологии и предложит им надежные, производительные, отказоустойчивые решения для работы с данными», — сказал Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional.

