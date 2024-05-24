«ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat

«ФОРС Дистрибуция» и Axiom JDK подписали партнерское соглашение о поставке отечественных Java-технологий Axiom JDK и Libercat. Альянс компаний объединяет экспертизу опытного проектного дистрибутора и полный стек базовых технологий для разработки и исполнения Java-приложений. Привлечение проектного дистрибутора позволит расширить использование рекомендованных Java-компонентов в ландшафте отечественных ИТ-систем, ускорит проекты миграции КИИ и создание новых систем на базе Java для облачных и микросервисных сред. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

На российском рынке огромная экспертиза по Java, поэтому особенно важно, что технологии Axiom JDK, с одной стороны, реализуют современные тренды, а с другой - отвечают регуляторным нормам. Прогрессивные продукты базируются на привычном Java-разработчикам программном обеспечении с открытым кодом и имеют версии, сертифицированные ФСТЭК. Благодаря полной совместимости со стандартом миграция на Axiom JDK с Java SE и сборок OpenJDK происходит бесшовно. Это позволяет минимизировать усилия при переносе Java-приложений на отечественное программное обеспечение, а также гарантирует полное соответствие требованиям, предъявляемым законодательством к КИИ и ГИС. При этом заказчики получают как возможности развития инфраструктуры с использованием самых современных технологий, так и гарантированную российским разработчиком техническую поддержу.

«ФОРС Дистрибуция» ставит перед собой задачи развития и расширения партнерской экосистемы Axiom JDK за счет привлечения разработчиков программного обеспечения и технологических партнеров. Экспертиза дистрибутора уникальна с точки зрения глубины знаний и опыта продвижения продуктов Oracle, которые теперь с успехом замещает линейка Axiom JDK.

На базе дистрибутора создается программа обучения партнеров и собственных разработчиков отечественным Java-технологиям. Кроме того, в «Центре комплексных решений ФОРС» развернута инфраструктура, позволяющая проводить всесторонние тестирования прикладного программного обеспечения, функционирующего на базе сервера приложений Libercat, в том числе в интеграции с различными типами СУБД, виртуальными средами, средствами управления контейнерами и многими другими компонентами.

«Основой нашего союза являются многолетний опыт работы компании «ФОРС Дистрибуция» в качестве дистрибутора «с добавленной ценностью» одного из крупнейших производителей корпоративного ПО в мире и экспертиза специалистов Axiom JDK, непосредственно разрабатывающих платформенные продукты Java. Своей главной целью мы считаем дальнейшее развитие партнерской экосистемы разработчиков Java-приложений, которая обеспечивала бы эволюционный переход на российское программное обеспечение, при этом прозрачно решая задачи обеспечения информационного суверенитета и безопасности для конечных пользователей», — сказал Андрей Тамбовский, директор по технологиям компании «ФОРС Дистрибуция».

«Java в России – это мы. Мы приветствуем расширение взаимодействия и видим за этим большое будущее. Как специалисты «ФОРС Дистрибуция» стояли у истоков создания партнерской сети Oracle, так наши инженеры уже более 25 лет развивают платформу Java. Мы инвестируем в технологическое партнерство и ассортиментную линейку, чтобы гарантировать безопасность и совместимость наших прогрессивных продуктов со всеми используемыми платформами, включая отечественные ОС, СУБД, приложения и оборудование. Наша партнерская программа разработана в тесном сотрудничестве с ИТ-сообществом и развивается, чтобы наилучшим образом соответствовать требованиям цифрового суверенитета», – сказал Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK.

Комплексное предложение Axiom JDK включает следующие технологии для разработки и запуска Java-приложений: Axiom JDK — доверенная среда разработки и исполнения Java SE, Axiom JDK Certified — среда разработки и исполнения Java, сертифицированная ФСТЭК по 4 уровню доверия, Libercat — сервер приложений Java EE/Jakarta EE, замещающий Oracle WebLogic, IBM WebSphere, RedHat JBoss, RedHat WildFly, Libercat Certified — сервер приложений Java EE/Jakarta EE, сертифицированный ФСТЭК, Axiom Runtime Container — система для создания легковесных Java-контейнеров, Axiom Linux – контейнерная ОС, оптимизированная для Java-приложений.

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«ФОРС Дистрибуция» – сервисный центр по технологиям Oracle в России, предоставляет услуги по адаптации ИТ-инфраструктуры российского бизнеса и сохранению ее работоспособности в условиях ухода западных вендоров с рынка. Компания была преобразована в самостоятельное юридическое лицо в 2010 г. из Центра по работе с партнерами компании ФОРС, стоявшей у истоков создания отрасли ИТ в России. До начала 2022 г. ООО «ФОРС Дистрибуция» была официальным дистрибутором корпорации Oracle и специализировалась на продвижении, поставке и внедрении продуктов Oracle, а также оказании расширенных услуг. Основными областями деятельности на сегодняшний день являются базовая и расширенная техническая поддержка программно-аппаратных комплексов Oracle, технологический консалтинг, оказание услуг по тестированию и миграции комплексных решений на импортозамещающие решения в рамках многофункционального инновационного комплекса FORS Solution Center, включая облачные сервисы.

Команда Axiom JDK производит и поддерживает полный стек программных продуктов для разработки и исполнения Java-приложений с обеспечением цифрового суверенитета. Линейка включает среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro, стандартизованный сервер приложений Libercat, сертифицированные ФСТЭК версии Axiom JDK Certified и Libercat Certified, легковесный Java-контейнер и ряд других технологий. Продукты реализуют современные технологические тренды, входят в реестр российского ПО и создаются в соответствии промышленным процессом разработки безопасного ПО (РБПО). Инженерная команда сформирована из разработчиков OpenJDK с 25-летним опытом развития платформы Java. Среди клиентов — Платежная система «Мир» и Система быстрых платежей (НСПК), «Альфа-Банк», Фирма «1С», «Лаборатория Касперского», Дочерние компании ПАО «Газпром», Единый ЦУПИС, СПбМТСБ и др.