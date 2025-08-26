Разделы

Марченко Артём


УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 Подтверждена совместимость платформы Luxms BI с СУБД Arenadata Prosperity 1
14.03.2017 Luxms запускает облачное решение Luxms BI на платформе облачных сервисов SkyFORS 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Марченко Артём и организации, системы, технологии, персоны:

Luxms 92 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 304 1
ФОРС Дистрибуция 40 1
ФОРС - Центр разработки 660 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5773 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 581 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22288 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2332 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1893 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5059 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16550 1
ФОРС Дистрибуция - SkyFORS 6 1
Luxms BI 91 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2285 1
Тамбовский Андрей 17 1
Шестаков Сергей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 152364 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1801 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6407 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3132 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379928, в очереди разбора - 738202.
Создано именных указателей - 181602.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

