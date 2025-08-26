Подтверждена совместимость платформы Luxms BI с СУБД Arenadata Prosperity

Группа компаний Arenadata и ООО «ЯСП» (ГК Luxms) подтвердили полную совместимость высокопроизводительной универсальной СУБД Arenadata Prosperity (ADP) и платформы бизнес-аналитики Luxms BI. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

В ходе комплексных испытаний специалисты проверили работу платформы Luxms BI в среде СУБД Arenadata Prosperity и убедились в корректной и стабильной работе всех функциональных компонентов решения. Испытания подтвердили, что Luxms BI обеспечивает интеграцию с ADP, сохраняя производительность и отказоустойчивость при обработке больших объемов данных.

Arenadata Prosperity – сертифицированная по четвертому уровню доверия ФСТЭК российская СУБД на базе PostgreSQL, обладающая возможностями мониторинга, масштабируемостью и поддержкой гибридных сценариев OLTP+OLAP. СУБД полностью совместима с «1С» и поддерживает отечественные операционные системы «Ред ОС» и Astra Linux.

Luxms BI – отечественная датацентричная платформа бизнес-аналитики, разработанная для комплексного анализа больших данных в режиме реального времени. Она позволяет создавать масштабируемые аналитические решения под конкретные бизнес-задачи. Имеет встроенный ETL-инструмент для интеграции и обработки данных, а также дает возможность кастомизировать интерфейс и логику под задачи заказчика.

В связке Luxms BI и Arenadata Prosperity обеспечивают полный цикл работы с данными: ADP отвечает за хранение и быструю обработку информации, а Luxms BI – за анализ, визуализацию и отчетность. Такое сочетание позволяет создавать сквозные аналитические решения – от загрузки и подготовки данных до интерактивных дэшбордов и сложных расчетов. И, что важно, с использованием только отечественного ПО.

«Совместимость Luxms BI с Arenadata Prosperity открывает нашим заказчикам новые возможности для построения эффективных и безопасных аналитических систем, которые выдерживают критически важные нагрузки и обеспечивают высокую доступность данных», – отметил Артем Марченко, технический директор ГК Luxms.

«Подтвержденная совместимость платформы Luxms BI с Arenadata Prosperity – важный шаг в развитии экосистемы отечественных решений для работы с данными. ADP обеспечивает надежную основу для хранения и обработки информации, а Luxms BI дополняет ее мощными аналитическими возможностями. Вместе они образуют полноценный технологический стек, позволяющий предприятиям развертывать высокопроизводительные аналитические системы с гарантированной безопасностью и бесперебойной работой даже под высокой нагрузкой. Это особенно актуально для организаций, которые стремятся к цифровой автономии, не жертвуя при этом функциональностью и скоростью принятия решений», – сказала Любовь Родионова, владелец продукта Arenadata Prosperity.