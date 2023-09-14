«Форс дистрибуция» начинает использовать оборудование «Dатару» в своих проектах

Российский ИТ-производитель «Dатару» подписал партнерское соглашение с компанией «Форс дистрибуция». Сотрудничество с «Dатару» предоставит клиентам «Форс дистрибуция» возможность выбора технологических инструментов из линейки передовых российских аппаратных решений. Об этом CNews сообщили представители «Dатару».

«Форс дистрибуция» (входит в состав ГК «Форс») является сервисным центром по технологиям Oracle, который адаптирует ИТ-инфраструктуру российского бизнеса и сохраняет ее работоспособность в условиях ухода западных вендоров с рынка. Компания оказывает услуги по технической поддержке существующей инфраструктуры заказчиков, ее расширению и миграции на импортонезависимые решения.

Технологические решения «Dатару» были протестированы в «Центре комплексных решений ФОРС». Эксперты компании проверили характеристики целевого использования оборудования, сроки миграции и «поведение» информационных систем при переходе на базовую ИТ-инфраструктуру от «Dатару».

Подход к разработке отечественных решений, основанный на использовании проверенных временем технологий от международных производителей «железа», позволяет без проблем интегрировать оборудование российского вендора в уже используемую инфраструктуру. Локализация производства «Dатару» в России также гарантирует оперативные поставки и сервисное обслуживание оборудования в процессе его развертывания и эксплуатации.

«Партнерские отношения с компанией «Dатару», в линейке которой имеются многопроцессорные х86 серверы, позволяют нам предложить нашим заказчикам новый вариант обновления их ИТ-инфраструктуры», — сказал Андрей Тамбовский, директор по технологиям ООО «Форс дистрибуция». — «Наша компания много лет занимается проектами миграции СУБД с RISC процессоров на архитектуру х86. Накопленный опыт показывает, что для ряда приложений использование серверов, обеспечивающих вертикальное масштабирование, является принципиально важным. Использование продуктов «Dатару» вкупе с методиками миграции, разработанными нашей компанией, открывает новые возможности для тех заказчиков, которые раньше затруднялись найти решение стоящих перед ними задач».

«Одна из главных задач, которую сегодня команда «Dатару» ставит перед собой, — обеспечить стабильную работу базовой ИТ-инфраструктуры клиентов и помочь им с бесшовным переходом на отечественные аппаратные решения, с доступом к которым не возникнет проблем. С учетом экспертизы и опыта наших партнеров из "Форс дистрибуция" этот процесс будет проходить еще более гладко», — отметила Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».

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«Dатару» — российский производитель серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Компания предоставляет комплексные решения под конкретные задачи заказчиков крупного промышленного и производственного сектора, финансовых учреждений, государственных структур.