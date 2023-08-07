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«Форс дистрибуция» стала партнером «Базальт СПО»

«Базальт СПО» и «Форс дистрибуция» подписали партнерское соглашение, в рамках которого «Форс дистрибуция» будет осуществлять функции реселлера операционных систем семейства «Альт».

Статусом «Реселлер» в партнерской экосистеме «Базальт СПО» наделяют компании, которые поставляют ОС «Альт» напрямую заказчику.

«Форс дистрибуция» — оказывает услуги базовой и расширенной технической поддержки программно-аппаратных комплексов Oracle, а также технологического консалтинга для партнеров и их заказчиков. Эксперты компании являются сертифицированными специалистами уровня Oracle Certified Master и Oracle Certified Professional, а также имеют сертификации «Администратор PostgreSQL 10. Эксперт» и «Администратор PostgreSQL 10. Профессионал».

«Наша компания несколько десятков лет участвует в проектах, связанных с развертыванием и эксплуатаций инфраструктуры для работы корпоративных СУБД, включая большие данные, в первую очередь на базе программно-аппаратных комплексов, – сказал Андрей Тамбовский, директор по технологиям «Форс дистрибуция». – Мы всегда стремимся к тому, чтобы решение максимально полно и точно соответствовало требованиям заказчика, принимая во внимание его корпоративные стандарты и совместимость аппаратных и программных средств. Наличие партнерского соглашения с «Базальт СПО» дает нам возможность использовать в проектах ПО данной компании, что, в свою очередь, позволит нам обеспечить требуемый уровень качества решений на базе отечественного ПО».

«“Базальт СПО” создает надежную партнёрскую сеть, что позволяет максимально полно удовлетворить потребности рынка, — отметил Николай Луковкин, руководитель направления по работе с партнерами «Базальт СПО». — Партнерство “Базальт СПО” и “Форс дистрибуция” обеспечивает заказчиков единой точкой входа для миграции на российское программное и аппаратное обеспечение, что позволяет получать полностью российские ПАКи на основе ОС “Альт” в рамках одного поставщика услуг».

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В мае 2023 г. «Базальт СПО» представила новую партнерскую программу, в рамках которой усовершенствовала преимущества для различных статусов партнёров, что обеспечивает еще более комфортные условия для работы по продвижению, распространению и внедрению ОС «Альт».

«Базальт СПО» развивает российские операционные системы семейства «Альт» для рабочих станций и серверов, которые позволяют разворачивать ИТ-инфраструктуру любой сложности и масштаба. Программные продукты основаны на собственной инфраструктуре разработки и независимом репозитории проекта «Сизиф», который находится в России под юрисдикцией Российской Федерации. Все программисты «Базальт СПО» входят в ALT Linux Team — международную команду разработчиков свободного ПО.

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