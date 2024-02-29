Революция в мире реляционных СУБД. SoQoL — новый стандарт архитектуры систем управления данными

Компания «Реляционные экспертные системы» (АО НПП «Релэкс») объявляет о выходе коммерческой версии высокопроизводительной реляционной СУБД SoQoL. Об этом CNews сообщили представители «Релэкс».

SoQoL — это инновационная российская СУБД, созданная с нуля на основе новейших достижений, потребностей рынка, глубоких научных знаний и богатого опыта команды экспертов в области разработки программного обеспечения.

Архитектура СУБД SoQoL отличается от всех ранее известных. Она основана на синтезе современных неблокирующих подходов обработки данных в памяти и работе с данными на внешних носителях, эффективном использовании кэша и адаптивности системы исполнения запросов.

СУБД SoQoL не имеет ограничений специализированных СУБД и: работает с большими дисковыми массивами данных; реализует все требования ACID без исключений; предоставляет различные уровни изоляции транзакций; поддерживает хорошо знакомый пользователям стандарт ANSI SQL.

Кластерные индексы, отсутствие потерь переключения контекста между исполнением SQL и кода хранимых процедур и многое другое — это все тоже про новую СУБД.

В новой СУБД заложена кроссплатформенность, работа в различных операционных системах и аппаратных средах, включая российские. При разработке использовались собственные запатентованные методы обработки данных.

Несмотря на свои российские корни, СУБД разработана для использования не только на внутреннем рынке, но и за его пределами. Производительность и универсальность делают SoQoL привлекательным для международных компаний и организаций, стремящихся к надежной и гибкой системе управления данными.

«Мы с уверенностью утверждаем, что SoQoL — это революционный шаг в области управления базами данных. Особая гордость — отсутствие в ее основе open-source продуктов с их «костылями» и «закладками». Мы разработали SoQoL с нуля, учитывая все особенности современных требований к производительности, надежности и безопасности. Кроме того, в архитектуре SoQoL заложена основа для применения в облаках, что дает дополнительные преимущества для успешного развития в будущем», — сказал Михаил Бакланов, директор Центра СУБД компании «Релэкс».

СУБД SoQoL представляет собой транзакционную систему управления базами данных с производительностью, кратно превосходящей ведущие системы, как на рынке России, так и за его пределами. СУБД включена в реестр российского ПО. В планах — развитие функциональных возможностей, интеграция с облаками, сертификация на соответствие требованиям ФСТЭК, ФСБ и Министерства Обороны России и т. д.

СУБД SoQoL качественно изменит работу таких прикладных систем как: автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП); автоматизированных систем мониторинга и телематики; распределенных систем управления; учетных систем; ERP, MES, CRM систем; автоматизированных систем расчетов (биллинг); систем дистанционного обслуживания; и других систем, где требуется OLTP СУБД с последующей поддержкой OLAP.