Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185788
ИКТ 14406
Организации 11173
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3527
Системы 26364
Персоны 80115
География 2982
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2736
Мероприятия 876

ANSI SQL


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


13.11.2025 Релиз Arenadata Hyperwave: защита доступа к конфиденциальным данным и новые сценарии выполнения аналитических запросов 1
01.03.2024 Состоялся релиз новой российской СУБД 1
29.02.2024 Революция в мире реляционных СУБД. SoQoL — новый стандарт архитектуры систем управления данными 1
20.01.2020 Цифровые стандарты 1
13.05.2016 СУБД Postgres Pro протестирована на аппаратной платформе Inspur 1
23.10.2015 Teradata упростила анализ данных с помощью Unified Data Architecture 1
05.07.2012 Teradata обеспечила бизнес-аналитикам прямой доступ к данным в Apache Hadoop 1
07.02.2008 Вышла новая версия объектно-реляционной СУБД PostgreSQL 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

ANSI SQL и организации, системы, технологии, персоны:

Teradata - Терадата 219 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 64 2
Teradata Labs 13 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 80 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 472 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2415 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 389 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 363 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 341 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3343 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4824 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3104 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6415 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1480 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 31 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12279 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8097 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22847 3
СУБД - ACID - atomicity, consistency, isolation, durability - атомарность, согласованность, изолированность и устойчивость 37 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5210 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2388 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25902 2
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 343 2
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 151 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7343 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72391 2
ANSI C - Стандарт языка программирования C 12 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5814 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4053 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2169 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1228 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4737 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22790 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1748 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31758 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7513 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2032 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7224 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2041 1
5G NR - 5G New Radio 83 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 543 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2403 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 176 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12192 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 193 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2715 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6995 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 934 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3356 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 410 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14723 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11467 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2234 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1093 5
Apache Hadoop 446 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 79 2
Teradata Aster Data Systems - Teradata Aster Discovery Platform 18 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1487 2
РЕЛЭКС - SoQoL 10 2
ANSI Fortran 61 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1715 1
Apple iPhone 6 4861 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 63 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 35 1
Teradata Database 16 1
Teradata QueryGrid 9 1
Teradata UDA Appliance - Teradata Unified Data Architecture 9 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 70 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 844 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 601 1
Microsoft Windows 16263 1
Linux OS 10818 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 984 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1277 1
Панченко Иван 161 1
Ковалев Андрей 34 1
Gnau Scott - Но Скотт 5 1
Arygros Tasso - Аригрос Тассо 1 1
Ratzesberger Oliver - Рацесбергер Оливер 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 155628 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 877 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53322 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3037 1
Европа 24595 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8490 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4389 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 216 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54675 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11375 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14957 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1623 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 318 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4226 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10123 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 290 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399217, в очереди разбора - 732160.
Создано именных указателей - 185788.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/