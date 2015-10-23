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Teradata UDA Appliance Teradata Unified Data Architecture

СОБЫТИЯ

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23.10.2015 Teradata упростила анализ данных с помощью Unified Data Architecture 5
21.07.2015 Teradata выпустила конфигурируемый ПАК для обработки больших данных Teradata Appliance for Hadoop 2
10.07.2015 Teradata обеспечит развитие и корпоративную поддержку Presto 1
23.06.2015 Teradata представила новое архивное решение на основе Hadoop 1
17.06.2015 От больших данных ждут результатов 1
07.10.2014 Teradata QueryGrid обеспечивает передачу данных между базами данных Teradata и Oracle 2
31.07.2014 Teradata купила двух поставщиков технологий управления и обработки «Больших данных» 2
30.04.2014 Teradata представила комплекс решений для работы с большими данными 2
21.05.2013 Siemens и Teradata развивают стратегическое сотрудничество в области больших данных в энергетической отрасли 1

Публикаций - 10, упоминаний - 18

Teradata UDA Appliance и организации, системы, технологии, персоны:

Teradata - Терадата 225 9
Teradata Labs 13 4
Oracle Corporation 7074 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Broadcom - VMware 2610 1
SAP SE 5601 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Microsoft Corporation 25775 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Крок - Croc 1964 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OpenText - Micro Focus 122 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 16 1
Cloudera 65 1
Nvidia Corp 4002 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Teradata Think Big 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 1
ANSI SQL 8 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 538 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 168 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 315 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Apache Hadoop 470 8
Teradata Aster Data Systems - Teradata Aster Discovery Platform 19 6
Teradata QueryGrid 9 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 5
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Teradata Data Warehouse Appliance - Teradata Active EDW - Teradata Active Enterprise Data Warehouse - Teradata Integrated Data Warehouse - Teradata Warehouse Miner - Teradata Data Warehousing 18 2
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 2
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 70 2
Teradata Appliance for Hadoop 4 2
Teradata RainStor 1 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 1
Скала^р МБД - машина базы данных - Машина Скала^р МБД.ИИ - Машина динамической инфраструктуры Скала^р МДИ.К 26 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
Cloudera Enterprise 12 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Microsoft Azure 1526 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 122 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 1
Apache Cassandra 61 1
IBM Netezza 19 1
SAP Sybase IQ - SAP IQ 27 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 19 1
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 20 1
Gnau Scott - Гнау Скотт 4 3
Wimmer Hermann - Виммер Герман 6 3
Gnau Scott - Но Скотт 5 2
Ratzesberger Oliver - Рацесбергер Оливер 7 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Чехия - Прага 207 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Философия - Philosophy 530 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
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Fortune Global 500 295 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
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