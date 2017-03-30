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Teradata Aster Data Systems Teradata Aster Discovery Platform

СОБЫТИЯ

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30.03.2017 Teradata представила сервис IntelliCloud для обработки и анализа данных 2
08.09.2016 Teradata представила версии Aster Analytics для Hadoop и Amazon Web Services 7
09.12.2015 Искусство аналитики: как сделать данные источником прибыли 1
11.11.2015 ВТБ 24, «Газпромнефть», «Магнит» и «Мегафон» поделятся секретами работы с данными 1
23.10.2015 Teradata упростила анализ данных с помощью Unified Data Architecture 2
20.10.2015 Teradata анонсировала новые решения для анализа данных, генерируемых «Интернетом вещей» 5
21.07.2015 Teradata выпустила конфигурируемый ПАК для обработки больших данных Teradata Appliance for Hadoop 1
10.07.2015 Teradata обеспечит развитие и корпоративную поддержку Presto 1
31.03.2015 Teradata представила бизнес-приложения для анализа больших данных 4
21.01.2015 Интернет-ритейлер повысил эффективность благодаря Teradata Aster Discovery 3
12.01.2015 В российском вузе открыта первая кафедра аналитики больших данных 1
28.10.2014 Teradata представила новое решение для анализа контекстных связей между людьми, продуктами и процессами 1
07.10.2014 Teradata QueryGrid обеспечивает передачу данных между базами данных Teradata и Oracle 1
31.07.2014 Teradata купила двух поставщиков технологий управления и обработки «Больших данных» 1
30.04.2014 Teradata представила комплекс решений для работы с большими данными 3
02.04.2014 Платформы для Big Data: сравнение вендоров 1
05.07.2012 Teradata обеспечила бизнес-аналитикам прямой доступ к данным в Apache Hadoop 6
07.06.2012 Teradata покупает европейского поставщика облачных решений для цифрового маркетинга 1

Публикаций - 19, упоминаний - 43

Teradata Aster Data Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Teradata - Терадата 225 18
Teradata Labs 13 8
Cloudera - Hortonworks 27 5
Cloudera 65 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Teradata Think Big 8 2
Teradata Consulting Services 1 1
MicroStrategy 65 1
GigaSpaces 3 1
Парадигма 169 1
MemSQL 2 1
ИРИТ - Институт радиоэлектроники и информационных технологий 8 1
Broadcom - VMware 2610 1
SAP SE 5601 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
X Corp - Twitter 2938 1
Microsoft Corporation 25775 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Intel Corporation 12811 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
SAS Institute 1082 1
Крок - Croc 1964 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
McKinsey & Company Int 293 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
OpenText - Micro Focus 122 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 16 1
Pentaho 63 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 32 1
MapR 10 1
Nvidia Corp 4002 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Apache Software Foundation - ASF 231 2
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 7
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Apache Hadoop 470 13
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 7
Teradata Database 16 7
Teradata QueryGrid 9 6
Teradata UDA Appliance - Teradata Unified Data Architecture 10 6
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 3
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 2
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
Microsoft Azure 1526 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 2
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 70 2
Teradata Managed Cloud - Teradata Managed Services - Teradata IntelliCloud - Teradata Hybrid Cloud 6 2
Teradata Listener 4 2
Teradata Data Warehouse Appliance - Teradata Active EDW - Teradata Active Enterprise Data Warehouse - Teradata Integrated Data Warehouse - Teradata Warehouse Miner - Teradata Data Warehousing 18 1
Intel AES-NI - Intel Advanced Encryption Standard New Instructions - Расширение системы команд AES x86 для микропроцессоров 15 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 1
Скала^р МБД - машина базы данных - Машина Скала^р МБД.ИИ - Машина динамической инфраструктуры Скала^р МДИ.К 26 1
Cloudera Enterprise 12 1
Linux OS 11533 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Apple iPhone 6 4861 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 122 1
Apache Cassandra 61 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 19 1
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 20 1
Teradata IntelliFlex 4 1
Teradata Appliance for Hadoop 4 1
Teradata Integrated Big Data Platform 1 1
Gnau Scott - Но Скотт 5 3
Gnau Scott - Гнау Скотт 4 3
Wimmer Hermann - Виммер Герман 6 2
Ratzesberger Oliver - Рацесбергер Оливер 7 2
Heidl Alexander - Хайдл Александр 1 1
Purang Kailash - Пуран Кайлаш 1 1
Кокшаров Виктор 11 1
Князев Сергей 8 1
Кочеткова Екатерина 2 1
Гайнанов Дамир 1 1
Widenius Michael - Видениус Майкл 12 1
Thatcher Margaret - Тэтчер Маргарет 11 1
Arygros Tasso - Аригрос Тассо 1 1
Rouda Nik - Руда Ник 3 1
Twogood Chris - Тугуд Крис 2 1
Wiewer Volker - Вьювер Волкер 2 1
Будник Александр 5 1
Горный Александр 44 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
Суворкин Андрей 2 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
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Великобритания - Лондон 2432 1
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
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