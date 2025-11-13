Разделы

ПО Софт
|

Релиз Arenadata Hyperwave: защита доступа к конфиденциальным данным и новые сценарии выполнения аналитических запросов

Arenadata представила новую версию Arenadata Hyperwave (ADH) — гибридной платформы для хранения, обработки и анализа данных любой структуры и объема. Релиз ADH 4.1.0 включает обновление компонентов, новый сервис для управления доступами к конфиденциальным данным, а также поддержку российских операционных систем. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

В релизе Arenadata Hyperwave обновлены версии сервисов, включая S3-совместимое хранилище объектов Ozone. Оно получило улучшенную архитектуру хранения, адаптированную к работе с большими объемами данных, новые алгоритмы обработки метаданных, механизмы восстановления и отказоустойчивости, а также расширенную поддержку шифрования, аутентификации и контроля доступа.

В новой версии Trino, SQL-движка для сложных федеративных запросов, реализован балансировщик нагрузки HAproxy, предназначенный для обеспечения отказоустойчивости, масштабируемости и высокой доступности, а также Trino Client, позволяющий выполнять SQL-запросы и управлять соединениями. Добавлена поддержка Hadoop SQL-политик в Trino, позволяющая избежать дублирования настроек авторизации. Начиная с Arenadata Hyperwave 4.1.0 в поставку включен Trino OpenAPI-коннектор — инструмент для взаимодействия с REST API, позволяющий выполнять аналитические запросы к внешним сервисам и данным, доступным через REST API.

Flink 2 и Spark 4 дополнили предыдущие поколения сервисов, входящих в состав дистрибутива.

Flink 2 решает известные ограничения Flink 1.x в области управления состоянием и обработки гибридных рабочих нагрузок, объединяя ряд улучшений для работы как в потоковых, так и в пакетных сценариях. Новый адаптивный планировщик автоматически оптимизирует параллелизм операций, повышая общую эффективность платформы. Архитектура управления дезагрегированным состоянием позволяет более эффективно использовать ресурсы в облачных средах, гарантируя высокопроизводительную обработку в реальном времени и сводя к минимуму затраты ресурсов.

Spark 4 содержит ряд архитектурных изменений и оптимизаций. В числе особенностей — улучшенная производительность при выполнении сложных аналитических запросов, расширенная интеграция с Iceberg и другими современными форматами, новые функции для работы с потоковыми данными. Cервис развивается в сторону стандартизации подходов, предоставляя новую клиент-серверную архитектуру Spark Connect, развитие совместимости с ANSI SQL и другие улучшения.

Сервисы Flink 2 и Spark 4 предназначены для ознакомления в режиме технологического превью и в настоящее время не рекомендованы для продуктивного использования.

Вместе с Arenadata Hyperwave выпущено обновление подсистемы безопасности Arenadata Platform Security (ADPS). Начиная с версии ADPS 2.0.0 в ее состав включен новый сервис OpenBao — система управления доступами к секретам и шифрованием. Система обеспечивает возможности для хранения, генерации, шифрования и отзыва конфиденциальных данных (например, API-ключей, сертификатов, паролей), предоставляет средства аудита и управления политиками, выступая как единая и безопасная система учета доступов.

В релизе обновлен сервис Ranger, в числе доработок — поддержка ротации логов аудита распределенной файловой системы HDFS, плагины hive-chained-plugin для HDFS и Ozone, а также компонент Resource Mapping Manager, позволяющий сопоставлять ресурсы и права на них между Hadoop SQL и Storage (HDFS, Ozone) политиками.

Новые версии Arenadata Hyperwave и Arenadata Platform Security совместимы с российскими операционными системами «Альт СП» (релиз 10) и Astra Linux 1.7 «Воронеж». Поддержка сертифицированных ФСТЭК России операционных систем позволяет интегрировать продукты в более широкий спектр инфраструктур с повышенными требованиями к безопасности.

Возможности Arenadata Hyperwave

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно
Бизнес

Arenadata Hyperwave (ADH) — платформа на основе open source компонентов и проприетарных решений, предназначенная для хранения, обработки и анализа данных вне зависимости от их структуры и объема. ADH предоставляет набор инструментов и сервисов для реализации современных паттернов — от Data Lake до Lakehouse и Data Mesh.

Решаемые задачи:

– хранение, обработка больших объемов структурированных и неструктурированных данных любого типа (системы управления документами и контентом, хранение и регистрация событий, данные датчиков, каталоги товаров, резервное копирование других СУБД);

– распределенная обработка информации;

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

– построение озер данных, Lakehouse и Data Mesh (единый центр всех данных компании, быстрое развертывание и сворачивание «песочниц» для пилотных проектов и проверки статистических гипотез, работа с аналитическими инструментами в единой среде);

машинное обучение и искусственный интеллект;

импортозамещение и разгрузка систем зарубежных вендоров.

На Arenadata Hyperwave получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Продукт включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также в реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

Россияне создают таинственный процессор на китайских ядрах

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

«Ростелеком» скупает по кусочкам разработчика знаменитого российского Linux

Прогнозирование сбоев и поиск аномалий в копиях: как используется ИИ в средствах резервного копирования

Китай обвинил Америку в краже биткоинов на $13 млрд

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/