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Meta Platforms Facebook Trino

Meta Platforms - Facebook - Trino

Trino — это open-source технология обработки больших данных из разных источников, разработанная компанией Facebook в 2013 году. Имеет активное open-source сообщество и большое количество внедрений в крупнейших мировых компаниях.


06.02.2025 «МегаФон» импортозаместил обработку данных 1
06.02.2025 Новая версия Arenadata Hadoop: SQL-движок для выполнения федеративных запросов и объектное хранилище 1
04.12.2024 На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ 1
24.09.2024 VK Tech разработал единую платформу для работы с данными 1
21.03.2024 Cloud.ru представила новую облачную платформу Cloud.ru Evolution 1
Импортозамещение 2023 1
31.08.2023 Бизнес-аналитику можно ускорить в разы за счет виртуализации данных 1
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Meta Platforms и организации, системы, технологии, персоны:

Querify Labs - Кверифай Лабс 2 2
Ростелеком 9720 1
Infomaximum - Инфомаксимум 32 1
Luxms 81 1
Easy Report 8 1
Softline - Софтлайн 2832 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
SAP SE 5280 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 12 1
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Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 1
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Dynamika - Динамика 23 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 20 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 446 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 240 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 341 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 1
Google LLC 11805 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 234 1
Amazon Inc - Amazon.com 3006 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 17 1
Ростелеком - Тдата 4 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Ростелеком - TData - ТДата 27 1
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СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
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ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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