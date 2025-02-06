Meta Platforms Facebook Trino
Trino — это open-source технология обработки больших данных из разных источников, разработанная компанией Facebook в 2013 году. Имеет активное open-source сообщество и большое количество внедрений в крупнейших мировых компаниях.
Meta Platforms и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 106 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 1
|Озеров Владимир 4 2
|Бочкин Александр 30 1
|Ефаров Юрий 8 1
|Сорокин Сергей 13 1
|Астахов Сергей 8 1
|Маслов Сергей 3 1
|Николаев Максим 5 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Денисов Владислав 4 1
|Евграфьев Евгений 3 1
|Елисеев Максим 3 1
|Коробкина Евгения 3 1
|Прунтов Кирилл 2 1
|Уланов Вадим 4 1
|Тютюнник Александр 41 1
|Можчиль Артем 2 1
|Дорошенкова Наталья 1 1
|Соколов Кирилл 29 1
|Котик Сергей 7 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Степченков Максим 65 1
|Белясников Александр 3 1
|Лебедева Ольга 17 1
|Осташов Константин 2 1
|Еремин Андрей 15 1
|Емышев Владимир 12 1
|Баулин Валерий 43 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Бессонов Олег 6 1
|Насакин Алексей 3 1
|Скакунов Александр 8 1
|Золотов Денис 3 1
|Колбин Евгений 67 1
|Гонтарев Павел 94 1
|Верстелле Дарья 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144835 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 1
|Африка Центральная 40 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 2
|Fortune Global 500 286 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3212 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
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