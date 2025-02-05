ГПБ ГС-инвест Arenadata DH Smart Storage Manager SSM
Smart Storage Manager (SSM) — инструмент для оптимизации хранения и управления данными Arenadata DH. Сервис расширяет возможности распределённой файловой системы HDFS и позволяет выбрать наиболее эффективный способ работы с данными, снижая накладные расходы на их хранение и повышая производительность запросов.
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