Smart Storage Manager (SSM) — инструмент для оптимизации хранения и управления данными Arenadata DH. Сервис расширяет возможности распределённой файловой системы HDFS и позволяет выбрать наиболее эффективный способ работы с данными, снижая накладные расходы на их хранение и повышая производительность запросов.