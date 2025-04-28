Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173689
ИКТ 13514
Организации 10581
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3433
Системы 25428
Персоны 74554
География 2819
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

ГПБ ГС-инвест Arenadata One OLTP Edition Arenadata One OLAP Edition AD.One


Arenadata One (AD.One)cloud-native-платформу для обработки и хранения данных. Она предназначена для работы в эластичной облачной инфраструктуре под управлением оркестратора Kubernetes и совместима с объектным хранилищем на базе протокола S3. 


28.04.2025 Arenadata официально представила облачную платформу Arenadata One 6
21.04.2025 Группа Arenadata приобретает интеллектуальные права на продукт в сегменте СУБД общего назначения 1
05.02.2025 Выручка группы Arenadata превысила 6 млрд руб. в 2024 году 3

Публикаций - 3, упоминаний - 10

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 262 2
Orion soft - Орион софт - 134 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 104 1
8413 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 47 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
Oracle Corporation 6751 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2018 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 361 1
Selectel - Селектел 402 1
Broadcom - VMware - Greenplum 109 1
Северсталь ПАО - Severstal 490 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4330 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21673 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11655 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 523 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7620 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1957 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 430 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 884 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1156 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 385 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2578 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6262 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11289 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 964 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14537 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4594 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5889 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10543 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5141 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10339 1
Data Governance - Руководство данными 131 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2205 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 287 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 523 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4927 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 183 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 158 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28658 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - Smart Storage Manager - SSM 4 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 28 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 26 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Prosperity 1 1
Orion soft - Nova Container Platform 46 1
Orion soft - Proxima DB 46 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1318 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 128 1
Huawei nova - Серия смартфона 66 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 115 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1027 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 882 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 125 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 43 1
Пустовой Максим 34 2
Шишков Евгений 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 2
Энергетика - Energy - Energetically 5203 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7970 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2547 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16626 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48943 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4750 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2321 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1992 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24620 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13974 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153