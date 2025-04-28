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ГПБ ГС-инвест Arenadata One OLTP Edition Arenadata One OLAP Edition AD.One
Arenadata One (AD.One) — cloud-native-платформу для обработки и хранения данных. Она предназначена для работы в эластичной облачной инфраструктуре под управлением оркестратора Kubernetes и совместима с объектным хранилищем на базе протокола S3.
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Пустовой Максим 34 2
|Шишков Евгений 6 1
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