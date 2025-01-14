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Индексная книга (каталог) CNews*
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Grafana Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация

Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация


14.01.2025 Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга 1
24.12.2024 CTI обновила решение «CTI Мониторинг» 1
03.12.2024 Вышел релиз Roc Integration 2.0 с разграничением ролей и обновлениями в компонентах мониторинга 1
15.07.2024 Sitronics Group аттестовала студентов ИТ-специализации Воронежского госуниверситета 1
15.07.2024 Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать 1
26.06.2024 Облачный провайдер ActiveCloud (ГК Softline) и ИТ-интегратор Hilbert Team перевели инфраструктуру интернет-магазинов компании «Firmova» в облако 1
20.05.2024 Обновление Deckhouse Kubernetes Platform: добавлены новые редакции и расширены возможности платформы 1
17.05.2024 Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM 1
14.05.2024 Российские PHP-программисты резко обеднели. Рост зарплат и близко не перекрыл инфляцию, а требований солидно прибавилось 1
23.04.2024 «Инфосистемы Джет» открывает центр компетенций Zabbix 1
10.04.2024 Чем отличаются платформы Kubernetes друг от друга: важные критерии 1
12.12.2023 Факторы, которые определяют положение дел на рынке Kubernetes сегодня 1
07.11.2023 Время гиперконвергентных решений: как уйти от классической архитектуры 1
17.10.2023 Hoff поддержит взрывной рост онлайн-продаж с помощью платформы GMonit 1
10.10.2023 Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений 1
29.06.2023 Российский ИИ научился подсказывать как экономно вырабатывать электричество из металлургического газа 1
02.06.2023 Представлена микросервисная платформа ВТБ для обработки финансовых транзакций 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1
12.04.2023 Российский разработчик увеличил устойчивость ИТ-систем госведомства 1
27.03.2023 МТС научит студентов ВШЭ разрабатывать микросервисы 1
13.02.2023 Есть ли жизнь после VMware? 3
27.01.2023 IBS разработала утилиту по нагрузочному тестированию для крупного российского банка 1
12.12.2022 «Инфосистемы джет» перестроила сетевую инфраструктуру Алмазэргиэнбанка 1
10.10.2022 «Ред софт» анонсирует новый релиз «РЕД виртуализация» 1
09.09.2022 Секреты инцидент-менеджмента: как компании могут повысить свою эффективность 1
31.08.2022 «Вымпелком» разработал систему «Маяк», позволяющую прогнозировать загрузку сети 1
03.08.2022 Service Desk для ритейла: что в нем должно быть? 1
03.08.2022 «Инфосистемы джет» внедрила комплексный мониторинг ИТ-инфраструктуры в Алмазэргиэнбанке 1
28.03.2022 Представлено полностью российское ПО для работы с большими данными и внедрения ИИ – Linkage Navigator 1
24.03.2022 «МойОфис» и Tegrus подтвердили одновременную работу 600 тыс. пользователей в корпоративной почте Mailion 1
15.02.2022 Одержимость клиентом. «ВымпелКом» поменял систему мониторинга, чтобы отслеживать клиентский опыт 1
12.01.2022 До 400 тыс. руб. в месяц готовы платить Middle DevOps Engineer на удаленке 1
15.11.2021 В «Вымпелкоме» создана система мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе открытого ПО 1
17.09.2021 Компания «Перфоманс лаб» анонсировала полнофункциональное доработанное решение Boomq 1
02.09.2021 Новая версия Avanpost FAM обеспечивает многофакторную аутентификацию в ОС Linux и Windows 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
20.08.2021 ВТБ Лизинг планирует полностью отказаться от бумажных документов 1
02.08.2021 Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС» 1
28.05.2021 Как выстроить мониторинг приложений на бесплатных ИТ-продуктах 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1

Публикаций - 48, упоминаний - 50

Grafana и организации, системы, технологии, персоны:

Zabbix SIA - Заббикс 89 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 7
8213 6
Google LLC 11775 5
Microsoft Corporation 24625 5
Broadcom - VMware 2359 5
Telegram Group 1983 5
Oracle Corporation 6688 4
GitHub 814 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 4
1С-Битрикс - Bitrix 579 3
Ред Софт - Red Soft 700 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
Yandex - Яндекс 7339 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
Mindbox - Майндбокс 19 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
Adobe Figma 41 2
Cisco Systems - Splunk 67 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 2
Flant - Флант 95 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Selectel - Селектел 385 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 13 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Salesforce.com 427 1
GlobalDots 4 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 1
JetBrains 66 1
Superjob - Суперджоб 502 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 3
Сбер - СберАвто 30 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Алмазэргиэнбанк АКБ 14 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Альфа-Банк 1769 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
BMW Financial Services - BMW Bank - БМВ Банк 10 1
UMA - United Music Agency 40 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Благосостояние НПФ 51 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
ВТБ Лизинг 68 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Mercedes-Benz Financial Services - Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес - Mercedes-Benz Bank - Мерседес-Бенц Банк 5 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 1
Lidings - Лидингс 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
SHL 8 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Федеральное казначейство России 1772 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
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Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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