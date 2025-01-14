Grafana Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация
Grafana и организации, системы, технологии, персоны:
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 2
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Акопян Алексей 10 4
|Агеев Сергей 5 2
|Костин Александр 8 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Галушкин Олег 182 1
|Чернов Даниил 79 1
|Рыбаков Александр 29 1
|Ганин Егор 54 1
|Воинов Сергей 13 1
|Пермяков Владимир 1 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 1
|Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 1
|Benner Erik - Беннер Эрик 1 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Исраелян Ара 8 1
|Грудинин Дмитрий 19 1
|Морозов Константин 10 1
|Цветков Сергей 19 1
|Гришин Александр 22 1
|Козерог Константин 10 1
|Марченко Николай 2 1
|Царева Наталья 7 1
|Маковский Максим 14 1
|Щеглов Петр 54 1
|Воронин Павел 136 1
|Павлов Александр 88 1
|Володкович Вячеслав 97 1
|Кострюкова Надежда 4 1
|Макас Даниил 1 1
|Пензин Олег 1 1
|Дегтярев Николай 4 1
|Арутюнян Рубен 1 1
|Шатров Григорий 1 1
|Айрапетов Никита 1 1
|Бугаенко Андрей 13 1
|Алтухов Дмитрий 45 1
|Ермилов Денис 10 1
|Петренко Александр 8 1
|Фадеев Виктор 4 1
|Инфобизнес 23 1
|FT - Financial Times 1219 1
|Forbes - Форбс 817 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|IDC Research 12 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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