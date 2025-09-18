«Флант» выпустил первую версию платформы для виртуализации на базе Kubernetes

Команда Deckhouse компании «Флант» выпустила Deckhouse Virtualization Platform версии 1.0 — платформу виртуализации, позволяющую использовать виртуальные машины и контейнеры в единой среде. Версия 1.0 подтверждает завершение основного цикла разработки и готовность платформы к промышленной эксплуатации. В настоящее время DVP находится на завершающей стадии сертификации в ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители «Флант».

Deckhouse Virtualization Platform (DVP) позволяет применять современные подходы управления к классической виртуализации. Виртуальные машины (ВМ) и контейнеры работают в единой среде, что обеспечивает сквозное применение политик безопасности, единый мониторинг, согласованные сетевые настройки и прозрачную интеграцию с компонентами экосистемы Deckhouse. ВМ можно управлять декларативно, как и другими объектами Kubernetes через единый API. Помимо этого платформа имеет веб-интерфейс, который позволяет администрировать виртуальную инфраструктуру и пользовательские нагрузки привычным способом.

Deckhouse Virtualization Platform – российское решение, способное заменить продукты западных вендоров, включая VMware, поставки которых на российский рынок прекращены с 2022 г. Актуальность DVP возрастает в связи с окончанием срока поддержки VMware vSphere 7 — одной из наиболее распространенных в России платформ виртуализации — 2 октября 2025 г. При этом современные ИТ-инфраструктуры требуют не только виртуализации, но и более комплексных подходов к управлению ресурсами, что делает решение особенно востребованным на текущем этапе.

Deckhouse Virtualization Platform позволяет безопасно разрабатывать, разворачивать и эксплуатировать как монолитные, так и микросервисные приложения, а также предоставлять кластеры Kubernetes как сервис для команд разработки. Поскольку все операции доступны через API, платформа поддерживает подход Infrastructure as Code без необходимости использования внешних инструментов. Это сокращает время развертывания, снижает количество ошибок, повышает безопасность и упрощает масштабирование.

Платформа масштабируется до 1 тыс. серверов и 50 тыс. виртуальных машин. Решение может работать и обновляться в закрытых контурах без интернета и поддерживает российские операционные системы. DVP обеспечивает совместную работу виртуальных машин и контейнеров в единой среде, что упрощает миграцию приложений на архитектуру микросервисов. Поддержка гибридных конфигураций позволяет использовать виртуальные машины, например, в качестве баз данных — там, где это требуется для функционирования микросервисных приложений.

«DVP развивается динамично: за год мы выпустили уже 11 версий и реализовали более 20 значимых функций. 17 июня 2025 г. продукт перешел в статус General Availability — это означает полную готовность к эксплуатации в промышленной среде. Наша виртуализация строится на принципиально ином подходе по сравнению с другими решениями. Вместо объединения разрозненных технологий под одной консолью мы создали единое ядро, где виртуальные машины и контейнеры существуют в одной системе, управляются через единый API и описываются в виде кода. Это устраняет необходимость переключаться между средами, согласовывать разные политики безопасности или поддерживать отдельные процессы для разных типов нагрузок. Сегодня мы представляем версию 1.0, в которой собраны все необходимые компоненты для решения любых задач виртуализации в современной ИТ-инфраструктуре», – отметил Георгий Дауман, менеджер продукта Deckhouse Virtualization Platform компании «Флант».

Среди возможностей платформы — встроенный мониторинг на базе Grafana и Prom++ (оптимизированной и переработанной версии Prometheus), сканирование образов на уязвимости, микросегментация сети с применением политик безопасности через Cilium, веб-интерфейс для администраторов и пользователей, поддержка мультитенантности и ролевой модели доступа. Платформа интегрируется с аппаратными системами хранения данных и включает собственное программно-определяемое хранилище.

Deckhouse Virtualization Platform уже применяется партнерами компании для реализации ключевых ИТ-сценариев: миграции с устаревших платформ включая VMware vSphere, запуска гибридных нагрузок.

Особое внимание уделено сотрудничеству с компанией Postgres Pro — разработчиком решений на базе PostgreSQL. Совместно создано решение для управления жизненным циклом баз данных, интегрированное с Deckhouse Virtualization Platform. Оно автоматизирует развертывание, обновление, резервное копирование и масштабирование СУБД в виртуализированной среде, что в сочетании с возможностями платформы по предоставлению кластеров Kubernetes полностью закрывает ключевые потребности команд эксплуатации и разработки.

Решение зарегистрировано в Едином реестре российского программного обеспечения под номером 24689 от 15 ноября 2024 г. Обновления платформы выходят регулярно. Клиентам также доступна техническая поддержка — прямой канал связи с инженерами команды разработки Deckhouse.