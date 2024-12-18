Фондовая биржа DVP Delivery versus Payment порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам
- Фондовая биржа - Фондовый рынок
Фондовая биржа и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|OpenChain 1 1
|Наумов Максим 98 2
|Астанин Эдди 8 2
|Шеметов Андрей 10 1
|Буланцев Игорь 12 1
|Каменский Андрей 10 1
|Гуляев Дмитрий 6 1
|Ширшов Павел 76 1
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