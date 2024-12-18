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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фондовая биржа DVP Delivery versus Payment порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам



18.12.2024 Подтверждена совместимость платформ виртуализации и контейнеризации Deckhouse с системой хранения данных Yadro Tatlin.Unified GEN2 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 2
26.06.2019 Начались продажи крохотного ПК за 800 рублей 1
23.11.2018 Сбербанк, НРД и МТС завершили выпуск коммерческих облигаций на блокчейне 2
16.05.2018 МТС разместил первые в России коммерческие облигации по технологии блокчейн 2
26.04.2017 Delta Electronics представила свои решения для ЦОД и промышленной автоматизации 1
31.10.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели 1
04.09.2007 Великолепная семерка портативных DVD-плееров 1
21.12.2006 Odeon DVP720 – DVD-плеер продвинуто-бюджетного класса 1
30.04.2004 Philips анонсировал новый DVD-плеер 1
26.05.2000 Sony выпустила первый портативный DVD/CD плеер 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Фондовая биржа и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6544 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Philips 2053 2
МегаФон 8805 1
Alibaba Group 422 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
GitHub 814 1
Bitfury Group 25 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
China Mobile 407 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
NTT Data - Itelligence AG 41 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
VeChain 4 1
NetDocuments 1 1
Integra 27 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 1
Samsung Electronics 10255 1
Toshiba Corporation 2927 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 89 1
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 7 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
BBK Electronics Corp 313 1
Allwinner Technology 18 1
Pioneer Corporation 423 1
Цифровые активы 118 1
Орбита 292 1
SinoVoIP 2 1
JVC Kenwood 416 1
Орбита - Центр практического применения блокчейн технологий 1 1
Cambridge Audio 5 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Flant - Флант 95 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Альфа-Банк 1769 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Газпром нефть 618 1
Renault Groupe 158 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Carrefour 23 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 120 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 1
US Bank 3 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Martine Jarlgaard 1 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Газпром ПАО 1342 1
Yamaha - Ямаха 107 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
Christie's - Кристис 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 10 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
OpenChain 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 4
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 3
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 2
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 267 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 563 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
DivX - видеокодек 430 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 783 2
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 400 2
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1012 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
Караоке 290 2
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 3
Apple iOS 7809 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 30 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 70 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
XRP - Криптовалюта 11 1
Alibaba Tmail 10 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 11 1
MultiChain - Open source blockchain platform 4 1
Stellar XLM - криптовалюта 10 1
Delta Electronics InfraSuite 8 1
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 14 1
Google Android 13994 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Linux OS 9937 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 48 1
IBM - Maersk Group - TradeLens 1 1
BBK DV - серия DVD-плееров. 13 1
Скала^р - Скейлер - операционная система 7 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Allwinner H - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Yamaha DVD-проигрыватель 3 1
Samsung DVD-HD--проигрыватель 2 1
BBK DL - серия DVD-плееров 8 1
Pioneer DV 14 1
Наумов Максим 98 2
Астанин Эдди 8 2
Шеметов Андрей 10 1
Буланцев Игорь 12 1
Каменский Андрей 10 1
Гуляев Дмитрий 6 1
Ширшов Павел 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Польша - Республика 1959 1
Сингапур - Республика 1849 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Китай - Тайвань 3984 1
Украина 7608 1
Испания - Королевство 3706 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 66 1
Эстония - Таллин - Ревель 61 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 118 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Ирландия - Республика 1010 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 178 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 2
Ergonomics - Эргономика 1597 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 94 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 96 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 134 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 633 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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