«1С Про Консалтинг» выводит на рынок инструмент для анализа и мониторинга данных в Журнале регистрации «1С»

«1С Про Консалтинг» выводит на рынок продукт «Журнал событий», предназначенный для анализа и мониторинга данных в Журнале регистрации «1С». Инструмент позволит повысить эффективность работы администраторов за счет удобных инструментов анализа логов, мониторинга ошибок и сбора статистики о действиях пользователей и действиях автономных инструментов (работы интеграционных интерфейсов, фоновой обработки данных и др.). Об этом CNews сообщили представители «1С Про Консалтинг».

Новый инструмент разработки «1С Про Консалтинг» включает в себя функции логирования действий пользователей в журнале регистрации «1С», а также сбор статистики по объектам системы и действиям сотрудников, учитывая роли и группы доступа. Все логи из «1С» непрерывно передаются в колоночную аналитическую СУБД ClickHouse, что позволяет в режиме реального времени контролировать процесс взаимодействия с объектами «1С». Визуализация и мониторинг данных при этом происходят в системах Tabix.Io и Grafana с помощью дашбордов и тепловых карт. В продукте также можно настраивать оповещения обо всех событиях.

Работая с «Журналом событий», ИТ-команда заказчика закрывает сразу несколько задач. Так, компания может получать детальную статистику по формам, объектам, пользователям и профилям за выбранный период. Анализируя активность сотрудников, можно собрать статистику по ключевым операциям, определить самые важные объекты в конфигурациях и сфокусироваться на приоритетах пользователей. Встроенные инструменты визуализации предоставляют возможность мониторинга ключевых метрик, например, частоты ошибок и активности пользователей в режиме онлайн или за определенный промежуток времени. Кроме того, они позволяют оперативно выявлять проблемы, включая попытки несанкционированного доступа.

Также при помощи продукта автоматизируется процесс обработки логов, повышается качество диагностики и тестирования системы, в том числе дымового, нагрузочного и сценарного. И, наконец, бизнес минимизирует риски сбоев. Работа системы становится более прозрачной, что обеспечивает высокий уровень оперативного контроля бизнеса.

«Все компоненты «Журнала событий» мы упаковали в Docker-образы, чтобы упростить развертывание системы на различных серверах и минимизировать усилия по интеграции и настройке системы. При начальной развертке системы предусмотрен автоматический импорт шаблонов и дашбордов, что позволяет быстро настроить визуализацию данных без необходимости ручной конфигурации. В качестве основного хранилища данных выступает СУБД ClickHouse. Она обеспечивает высокую производительность и возможность быстрого выполнения аналитических запросов. Кроме того, мы подготовили для пользователей подробную документацию по установке и настройке системы», — сказал партнер и технический директор «1С Про Консалтинг» Максим Андреев.