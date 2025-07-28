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Инфосистемы Джет Лаборатория Числитель Графиня
УПОМИНАНИЯ
Инфосистемы Джет и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12293 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4568 2
|Унтила Дмитрий 12 3
|Костина Виктория 11 2
|Forbes - Форбс 877 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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