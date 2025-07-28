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Инфосистемы Джет Лаборатория Числитель Графиня


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 «Лаборатория Числитель» представила полноценную альтернативу Grafana 3
04.04.2025 Система мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт» официально поддерживает «Ред ОС» версий 7.3 и 8 1
03.04.2025 Система мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт» официально поддерживает «Ред ОС» версий 7.3 и 8 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Инфосистемы Джет и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 64 3
Zabbix SIA - Заббикс 119 3
Ред Софт - Red Soft 858 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12293 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4568 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2037 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5719 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69712 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2275 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21503 3
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 321 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12545 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26373 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31013 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29862 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 810 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 955 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 310 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21375 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1959 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1312 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 216 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 269 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 62 3
Linux OS 10397 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1130 2
VictoriaMetrics 6 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1394 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 64 1
Унтила Дмитрий 12 3
Костина Виктория 11 2
Россия - РФ - Российская федерация 151498 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9482 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11229 1
Английский язык 6793 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9261 1
Forbes - Форбс 877 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375140, в очереди разбора - 748020.
Создано именных указателей - 179399.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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