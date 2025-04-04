Система мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт» официально поддерживает «Ред ОС» версий 7.3 и 8

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» и компания «Ред Софт» объявили о технологической совместимости собственных продуктов. В ходе проведенного тестирования была подтверждена корректность работы системы мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт» с операционной системой РЕД ОС версий 7.3 и 8. Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Пульт» — российская система мониторинга ИТ-инфраструктуры, основанная на популярной открытой программной платформе Zabbix и дополненная новым удобным функционалом. Решение имеет расширенные интеграции, набор уникальных шаблонов мониторинга, выделенный модуль отчетности, работающий независимо от реализованного в Zabbix функционала, а также улучшенную производительность специально для инсталляций уровня enterprise. В составе релиза 2.0 разработчик представил прототип модуля «Портал Графиня» — в части задач являющийся аналогом зарубежного решения Grafana для визуализации данных.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, разработанная компанией «РЕД СОФТ». Разработчик поддерживает продукт своевременными обновлениями. Так, в актуальных версиях дистрибутивов «Ред ОС» 8 и 7.3 по умолчанию применены рекомендации ФСТЭК России для несертифицированных ОС в соответствии с методическим документом «Рекомендации по безопасной настройке операционных систем Linux» от 25 декабря 2022 г. Пользователям доступен удобный интерфейс, гибко настраиваемый под личные предпочтения.

Результаты испытаний подтвердили совместимость и корректность работы обоих продуктов. Совместное использование решений позволит компаниям не только работать в средах, полностью построенных на российском ПО из реестра Минцифры, но и обеспечит высокий уровень информационной безопасности и надежности. Обе системы позволяют гибко настраивать функционал под конкретные задачи компании, будь то мониторинг производственных процессов, управление ИТ-инфраструктурой или обеспечение безопасности.

«Одна из наших приоритетных задач состоит в том, чтобы “Пульт” мог стабильно и корректно работать со всем программным обеспечением и оборудованием, которое используется в ландшафте заказчиков. Система "Ред ОС" — одно из перспективных решений на рынке, которое подходит для высоких нагрузок и больших объемов, характерных для enterprise-компаний, с которыми мы работаем», — сказал Дмитрий Унтила, руководитель продукта «Пульт».

«Разработчики системы мониторинга “Пульт” успешно реализуют в своем решении необходимый функционал для нужд отечественных компаний. Мы рады предложить пользователям совместное решение, которое обеспечит высокий уровень безопасности и удобство управления ИТ-инфраструктурой», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».