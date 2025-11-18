Вышел новый релиз «Графиня 1.1.0»: улучшенные витрины данных и работа с переменными

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» выпустил новую версию платформы визуализации, мониторинга и анализа данных «Графиня». Обновление 1.1.0 включает ряд функциональных улучшений, направленных на повышение гибкости и удобства работы с витринами данных. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

«Графиня» — это российский аналог Grafana, написанный полностью с нуля и не использующий код open-source-решения. Команда в течение долгих лет работала с Grafana, и, понимая ее плюсы и минусы, стремится решить в своем продукте знакомые пользователям проблемы со стабильностью, ролевой моделью и быстродействием, а также существенно расширить функционал.

Главное изменение релиза — поддержка переменных в витринах данных. Они позволяют фильтровать данные, менять источники и настраивать отображение на основе пользовательского ввода или предопределенных значений.

Сейчас система поддерживает три типа переменных: Query (запрос), DataSource (источник данных) и Custom (произвольная).

Значения переменной типа «Query» заполняются из запроса к источнику данных. Например, пользователь может получить список имен серверов, метрик или других динамических данных из используемой системы мониторинга.

Переменная типа «DataSource» обеспечивает быстрое переключение источника данных для всей витрины или отдельного виджета. Это полезно при наличии нескольких экземпляров одного и того же источника данных (например, разные экземпляры Prometheus).

Переменная типа «Custom» позволяет вручную определить статический список значений, разделенных запятыми. Это применимо в сценариях, когда параметры фиксированы и не требуют извлечения из источника данных.

Данный функционал делает витрины динамическими и существенно расширяет возможности пользователя для работы с данными.

В числе других изменений версии 1.1.0

Улучшенные витрины данных. Позволяют перемещать виджеты при помощи Drag and drop (как по сетке, так и свободно), изменять их размер, а также клонировать целые витрины данных.

Глубокий анализ. Доступно выделение областей на графиках для детального изучения периодов и работы с абсолютными временными диапазонами.

Новые интеграции. Теперь поддерживается работа с версией Zabbix 7.2+ через аутентификацию по API Key.

Корпоративная аутентификация. Добавлена поддержка аутентификации по протоколу SAML для интеграции с корпоративными системами.

Удобный обмен. Возможны экспорт и импорт дашбордов в формате JSON для переноса настроек и совместной работы.

«Релиз 1.1.0 в большей степени направлен на развитие инструментов, повышающих интерактивность работы пользователя с системой для просмотра и анализа данных. Следующим шагом, как и обещали, мы планируем добавить в систему функционал трансформации данных», — сказал Дмитрий Унтила, CPO «Графини».